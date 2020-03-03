



Спустя несколько месяцев тестирования «Яндекс» официально запустил социальную сеть «Аура». Изначально зарегистрироваться в ней можно было по приглашениям, а сейчас регистрация открыта для всех желающих.



«Аура» работала внутри приложения «Яндекс» и на сайте yandex.ru/aura, а теперь переехала на отдельный домен и в собственное мобильное приложение. При регистрации до 31 мая 2020 года пользователи бесплатно получают премиум-аккаунт на 1 год. Некоторым также дарят вечный премиум. Сколько будет стоить подписка на такой аккаунт с июня, пока неизвестно, сообщается лишь, что он отключает рекламу и предоставляет доступ ко всем возможностям соцсети.



Лента публикаций в «Ауре» формируется автоматически на основе местоположения и интересов пользователя. Свайпами можно дизлайкать и лайкать посты — это влияет на их подбор в будущем.







Зарегистрироваться можно с учётной записью «Яндекса» или номера телефона. Обязательное условие — аватар с реальной фотографией пользователя. Публиковать и комментировать записи можно только после успешного прохождения модерации профиля.



Делать публикации можно от своего имени или анонимно. К записи можно прикрепить фотографию, видео, звуковое сообщение длительностью не более минуты или опрос.



В сервисе сохранилась возможность находить людей поблизости со схожими интересами, а также появилась новая функция — групповое общение в тематических чатах, которые автоматически подбираются каждому пользователю два раза в неделю.



Сайт «Ауры» — aura.top, приложение для Android доступно в Play Маркете, а на iOS оно появится позже.







