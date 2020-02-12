





С помощью «Алисы» в «Яндекс.Навигаторе» теперь можно не только построить маршрут до нужной АЗС, но и оплатить топливо в «Яндекс.Заправках». Это дополнительное удобство для тех, кто привык общаться с «Алисой» во время поездок, и тех, кто водит в перчатках.Чтобы оплатить топливо на АЗС, достаточно остановиться у нужной колонки и попросить: «Алиса, заправь меня». Голосовой ассистент спросит номер колонки, тип и количество топлива. Или водитель может сразу сказать: «Алиса, заправь меня на 20 литров 95-го бензина, третья колонка». «Алиса» повторит заказ и попросит его подтвердить. Затем водителю или заправщику нужно вставить пистолет, и топливо начнёт наполнять бак. После заправки не нужно идти в кассу — можно сразу уезжать.«Яндекс.Заправки» — сервис, с помощью которого можно оплатить топливо, не выходя из машины. Сейчас Заправки доступны в «Яндекс.Навигаторе», «Яндекс.Картах» и собственном отдельном приложении. К сервису подключены 3600 АЗС по всей стране, в том числе «Шелл», «Татнефть», ЕКА, Нефтьмагистраль и Петербургская топливная компания.