По данным «Коммерсанта», Avito тестирует новую модель работы. Сейчас эта площадка представляет собой виртуальную доску объявлений и ориентирована в основном на торговлю товарами между частными лицами, но она попробует превратиться в маркетплейс, вроде Ozon, Wildberries и AliExpress.
Новую модель на Avito тестирует около 200 компаний, продающих товары. Avito будет брать с них комиссию за каждую продажу, а за доставку временно отвечают партнёры сервиса. Полноценное внедрение этой модели запланировано на конец 2021 года.
Преобразования займут несколько лет, а на отрезке в пределах от 3 до 5 лет Avito надеется занять одну из лидирующих позиций на рынке российских маркетплейсов. Ранее покупать товары на Avito можно было только за наличные (передачей денег лично в руки продавцу или переводом на его карту), однако с недавних пор на этой площадке доступна онлайн-продажа и доставка с защитой покупателя от некачественных товаров. Доставка осуществляется партнёрами Avito («Почтой России» и Boxberry). Продавцы зачастую жалуются на обман со стороны покупателей — они подменяют товар, пользуясь тем, что служба доставки не проверяет, что именно отправляется обратно.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что Avito «запоздал с выходом на поле маркетплейсов». Этой площадке будет очень сложно конкурировать с успешными сервисами, поскольку они могут субсидировать продавцам стоимость доставки товаров к покупателям и обладают широкой логистической сетью, охватывающей всю страну.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Продавал, да и до сих пор продаю стабилизатор, были звонки как только выложил, потом месяца полтора тишина (по просмотрам 0), потом опять начались звонки и по 100 просмотров в стуки, сейчас опять по нулям.