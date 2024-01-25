Авито и Хоум Банк запустили возможность покупки товаров в кредит

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“Авито активно развивает финтех-продукты в партнерстве с крупнейшими участниками рынка, учитывая особенности площадки: наличие уникальных товаров, широкую аудиторию частных продавцов и покупателей и необходимость опции безопасной сделки между ними. Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, является новой для рынка и позволит нашим покупателям сразу приобрести желаемый товар с отложенным первым платежом, не опасаясь, что его купит кто-то другой. При этом продавцы получат средства независимо от того, как была совершена сделка: с заемными средствами или нет. Мы начинаем масштабирование продукта на товары частных продавцов и планируем в дальнейшем осуществить покрытие всех товаров, в том числе, и продаваемых юридическими лицами”, – рассказывает Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов Авито.

“Это решение – первый пример масштабного потребительского C2C кредитования в России. Реализованная с Авито white label интеграция позволяет оформлять кредит и оплачивать платежи в рамках сайта и мобильного приложения партнера, что делает процесс максимально удобным для пользователя. При этом после однократного оформления линии для совершения покупки в кредит ему будет достаточно нескольких кликов”, – комментирует Ирина Жимерина, Директор по развитию партнерского бизнеса Хоум Банка.

Как оформить покупку

Как погашать кредит

С 25 января пользователям Авито впервые станет доступна покупка товаров в кредит. Опция действует на покупку вещей стоимостью до 50 тысяч рублей у частных продавцов. При этом первичного взноса по кредиту не требуется, первый платеж состоится только через месяц после получения товара. Срок погашения кредита составит четыре месяца с даты получения товара.Воспользоваться новой опцией покупки в кредит можно будет в приложении Авито. Уникальность, в том, что впервые эта опция стала доступна для покупок у частных продавцов. Функция доступна всем пользователям платформы старше 21 года с гражданством РФ. Услугу предоставляет партнёр Хоум Банка "Хоум Экспресс". В тестовой группе услугой уже воспользовались около 4 тыс. раз, средний чек составил 11 тыс. руб.В данный момент максимальная сумма кредитного лимита составляет 50 тысяч рублей. В рамках одобренного партнером лимита на Авито можно будет совершать неограниченное количество покупок с Авито Доставкой в кредит, минимальная сумма для покупки в кредит — 1500 рублей. Доступные категории товаров: электроника, личные вещи, товары для дома и дачи, запчасти, хобби и отдых. При этом займ начинает действовать только после того, как пользователь проверит товар в пункте выдачи и решит его забрать. Если же покупатель на месте откажется от покупки, то кредит будет аннулирован.На возврат кредита по каждой покупке отводится 4 месяца, первый платеж нужно внести через месяц после получения товара. К цене товара партнёр прибавит 10% от суммы покупки — это всё, что понадобится заплатить по кредиту за все время. Погашать его можно будет прямо в приложении Авито, с банковской карты. Там же покупатель сможет проверять график платежей, кроме того покупателю будут приходить уведомления и SMS о сроках и суммах оплаты, чтобы важные детали не были забыты. При погашении займа лимит возобновится, и его снова можно будет тратить.При этом продавать в кредит пока могут только частные продавцы — функция не подключена для магазинов и пока находится в разработке. Для частных продавцов продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов — деньги на их карту зачисляются сразу после того, как покупатель заберет заказ.Чтобы впервые купить на Авито товар в кредит, для начала нужно выбрать объявление с соответствующей отметкой. Далее необходимо кликнуть на кнопку «Купить с доставкой» и в способах оплаты выбрать «В кредит».Затем нужно будет прямо в приложении Авито заполнить короткую анкету от Хоум Экспресс и дождаться онлайн-проверки по паспорту — заявки рассматриваются в течение несколько минут. После одобрения заявки пользователю приходит код по СМС для онлайн-подписания договора кредитования, его можно будет прочитать в этом же окне. Ссылка на документ всегда будет отображаться на странице заказа.После этого нужно будет оплатить доставку и дождаться, пока товар привезут в пункт выдачи. Если отменить заказ до получения или отказаться от товара в пункте выдачи, деньги за доставку вернутся обратно, а кредит аннулируется. Никаких платежей в этом случае вносить не нужно.Как только покупатель заберет товар, кредит будет считаться оформленным — на странице заказа появится график платежей и кнопка «Погашение кредита». Сумма кредита будет разбита на равные части.Первый платеж необходимо внести спустя месяц после получения, следующие платежи нужно будет также вносить ежемесячно вплоть до полного погашения.Гасить займ также можно досрочно, но за него пользователь в любом случае заплатит партнёру 10% от стоимости товара. Вносить платежи можно как напрямую в приложении Авито, так и через ссылку в смс-оповещениях от партнёра или на сайте Хоум Экспресс через форму для погашения.Для последующих покупок в кредит проверка по паспорту уже не потребуется.