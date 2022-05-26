«Авито» перешагнул отметку в 100 млн объявлений

Сервис «Авито» зафиксировал рекордное количество размещенных объявлений среди частных продавцов и компаний — более 100 млн объявлений.
За почти 5 месяцев 2022 года интенсивность размещения новых объявлений пользователями возросла более чем в 2 раза по сравнению с 2021 и 2020 годами: за период с января по май 2022 года количество активных пользователей площадки выросло более чем на 20%. Число новых объявлений в день с 1 января 2022 года выросло в 5 раз, среднее число добавленных объявлений в день с 1 января по 25 мая составило свыше 760 тысяч. В конце мая был зафиксирован почти 1 млн размещений новых объявлений в день, что является абсолютным рекордом.
Игорь Макаров, коммерческий директор «Авито»:
Наше преимущество — мотивированная и активная аудитория, готовая покупать. Каждую секунду на платформе проходит более 7 сделок. На днях мы перешагнули рубеж 100 млн объявлений, это на 20% больше показателя, с которого мы начали этот год. «Авито» сейчас — это самая массовая платформа для коммерции в России. 20 миллионов частных продавцов и более 3 млн бизнесов. Это более половины официально зарегистрированных в России компаний малого и среднего бизнеса. Мы продолжаем активно инвестировать в «Авито», чтобы создавать новые решения для наших партнеров. Цель компании — непрерывный рост бизнеса наших клиентов. Фактически «Авито» — это готовая инфраструктура для развития малого и среднего бизнеса в России. Сегодня наша приоритетная задача — предоставить эту инфраструктуру бизнесу. Сделать ее надежной и удобной, выгодной и полезной. Помочь найти новые каналы сбыта или, наоборот, удовлетворить потребности населения. Особенно в сегментах, откуда ушли привычные игроки рынка. И мы это делаем!
Актуальная статистика объявлений на текущий момент:
- Товары — 70,403 млн
- Авто — 22,64 млн
- Работа — 3,77 млн
- Недвижимость — 2,56 млн
- Услуги — 2,41 млн
По этому поводу компания объявляет конкурс, в рамках которого будут выбраны по 10 пользователей-частников и по 10 пользователей из бизнес-клиентов в каждой категории — «Авто», «Недвижимость», «Товары», «Работа» и «Услуги». В течение недели (в период с 26 мая 14:00 по 02 июня до 14:00) все новые объявления, как частных продавцов, так и компаний, попадут в конкурсный пул, и далее в случайном порядке будут определены победители. Результаты будут объявлены на специальной странице проекта и телеграм-канале «Авито» не позднее 10 июня 21:00.
Победителей ждут подарки:
- «Авито Недвижимость» подготовила 20 сертификатов на бесплатное недельное проживание в Краснодарском крае в летний сезон на любые даты от партнера «Море Апартаментов».
- «Авито Авто» предоставит 10 победителям сертификат на комплект летней резины. Кроме того, 10 b2b-клиентов Авито получат доступ к совместному обучающему курсу для автопрофессионалов от «Авито» и Автобосс», а также бесплатный доступ к тарифу «Максимальный» на 30 дней, который дает возможности двух начальных тарифов и инструменты брендирования: страницу компании с запоминающимся адресом, логотип в объявлениях и результатах поиска.
- «Авито Работа» позаботится о победителях, предоставив 10 b2b-клиентам сертификаты на покупку книг и товаров в магазине издательства МИФ для себя и сотрудников, а 10 пользователей, разместивших свое резюме, получат полугодовое сопровождение карьерного консультанта.
- «Авито Услуги» подарят счастливчикам цикл бесплатных консультаций от профессиональных авитологов, которые помогут эффективно использовать платформу «Авито», а также по 20 тысяч бонусов на продвижение своих услуг на «Авито».
- «Авито Товары» подготовили для победителей 20 современных электросамокатов.