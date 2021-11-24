

Российский IT-гигант «Яндекс» собирается добавить возможность привязки аккаунта к «Госуслугам». Об этом написали в CNews.



Согласно источнику, новая функция появится в рамках сотрудничества «Яндекса» и Министерства цифрового развития РФ. Компания внедрит новый способ авторизации в своих сервисах — «Почте», «Диске», «Музыке», «Кинопоиске» и т.д. — зарегистрироваться в экосистеме или войти в аккаунт можно будет с помощью ЕСИА, то есть «Госуслуг». После процедуры входа таким способом, «Яндекс» «подтянет» данные о пользователе — ФИО, номер телефона, email-адрес — и ему не придется вводить всё это вручную.



Источник отмечает, что авторизация через «Госуслуги» будет опциональной — то есть, владелец аккаунта может и не использовать ЕСИА для входа в сервисы «Яндекса». Кроме того, другие привычные способы авторизации также будут доступны пользователям. Пока неизвестно, будет ли возможность отвязать аккаунт «Госуслуг» от аккаунта «Яндекса» после первичной регистрации с использованием ЕСИА.



«Яндекс» не сообщает, с какой целью разворачивается новая функция. Представитель компании отметил следующее:



«ЕСИА, например, может быть полезна в сервисах, где необходима дополнительная идентификация пользователя, чтобы повысить безопасность сделок для продавцов и покупателей».

Возможно, авторизация через «Госуслуги» вводится «Яндексом» в рамках постановления Михаила Мишустина, которое он подписал весной 2021 года — оно находится под номером 453, и регулирует «эксперимент по авторизации пользователей сторонних сайтов в своих аккаунтах через ЕСИА». Не исключено, что форма входа через «Госуслуги» вскоре появится и на других популярных сайтах.



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