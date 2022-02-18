«В подготовке принципов могли принять участие все заинтересованные компании, поэтому документ получился сбалансированным и учитывающим интересы всех сторон. Мы уверены, что подобное „мягкое“ регулирование — наиболее правильный подход для развивающихся IT рынков», — заявил Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании «Авито».







Среди подписавшихся — 11 IT-компаний, включая «Авито». Меморандум станет инструментом саморегулирования цифровых рынков и компании будут добровольно соблюдать изложенные в нём принципы. Они были определены в рамках экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий регулятором совместно с участниками рынка.Например, принцип разумной открытости предполагает обеспечение компаниями свободного доступа к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска, а принцип недопущения расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ подразумевает отказ от непрозрачных правил в пользовательских соглашениях сервисов, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения.18 января «Авито» в составе Коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе и прекращении антимонопольного дела в отношении поисковой системы «Яндекса».