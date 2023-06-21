билайн запустил витрину с видеоиграми Steam, Epic Games и других популярных магазинов с кешбэком 10%
Александр Кузнецов —
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
В мобильном приложении билайна появилась витрина видеоигр — это один из самых простых и выгодных способов приобретать популярные тайтлы, находясь в России. Теперь клиенты мобильного оператора могут покупать игры из магазинов Steam, Epic Games, Wargaming.Net, Ubisoft Connect и других, получая за каждую покупку кешбэк в размере 10% на баланс своего телефона.
Перейти на витрину можно по ссылке.
Уже доступно свыше трёх тысяч игр, витрина постоянно пополняется новинками. Здесь можно найти самые свежие и ожидаемые игры, например, уже доступен предзаказ одного из главных хитов 2023 года — Mortal Kombat 1. Реализация этого проекта стала возможен благодаря сотрудничеству билайна с платформой Appsell, специализирующейся на дистрибуции цифровых продуктов и сервисов.
С запуском витрины в мобильном приложении билайна игровой мир становится еще ближе и доступнее для российских геймеров.
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