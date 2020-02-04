Оператор сотовой связи «Билайн» отказался от старых семейных тарифов и опций — они стали архивными и закрыты для новых подключений. Вместе с этим он выкатил новую тарифную линейку, в которую вошли тарифы «Анлим», «Семья», «Супер Семья» и «Супер Семья+». В Москве ежемесячная абонентская плата по ним составляет 600, 900, 1500 и 2500 рублей, а в других регионах цены могут оказаться другими.
На тарифах «Анлим» и «Семья» услуги можно разделить между двумя номерами, на тарифе «Супер Семья» между тремя, а в «Супер Семье+» между пятью.
В тарифы включены минуты голосовой связи (от 600 до 4000), каналы кабельного телевидения «Билайн ТВ» (от 76 до 209), пакет трафика (вплоть до полного безлимита), безлимитный доступ к мессенджерам и SMS-сообщения. Кроме того, предоставляется услуга домашнего интернета на скорости 100 Мбит/с.
Помимо основной абонентской платы на этих тарифах предусмотрена плата за каждый дополнительный номер. Например, если абонент выбрал самый дорогой тариф за 2500 рублей в месяц, остальные абоненты, пользующиеся его тарифом, должны доплачивать по 200 рублей в месяц. С подключенными номерами можно разделить пакет трафика, минут и SMS.
В «Билайне» считают, что семейные тарифы будут пользоваться большой популярностью после внедрения стандарта eSIM, когда абонент может добавить на свой смартфон дополнительного оператора связи, даже не имея второго слота для SIM-карты. В настоящее время в России эта технология не распространена из-за законодательных ограничений, но они могут быть сняты в ближайшие месяцы. Известно, что eSIM тестируют несколько российских операторов связи, в том числе Tele2, который принадлежит «Ростелекому».
В «Билайне» также отмечают, что замена обычных тарифов семейными с разными наборами услуг — общеевропейский тренд, и со временем такие тарифы появятся у большинства операторов. Тарифы, в которые помимо сотовой связи включена оплата кабельного телевидения и домашнего интернета, позволяют значительно экономить в сравнении с оплатой всех этих услуг по-отдельности.
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