Билли Айлиш снова стала исполнительницей года по версии Apple Music

Фархад



Стриминговый сервис Apple Music внезапно объявил Билли Айлиш исполнительницей года за её «исключительное влияние на музыкальную индустрию в последние 12 месяцев».

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Айлиш уже получила награду Apple Music Award в виде специальной 12-дюймовой пластины из чипов Apple.

«С самого первого дня Apple Music поддерживал мою музыку и творчество, и для меня большая честь получить признание исполнителя года спустя столько лет моей карьеры», — отметила певица Айлиш.

Напомним, Apple выбрала одну из песен Билли Айлиш для своей праздничной рекламы в 2018 году, а в 2021 на Apple TV+ вышел документальный фильм о её успехе.

В этом году Айлиш выпустила третий студийный альбом под названием «HIT ME HARD AND SOFT». Альбом занял первое место в топе Apple Music по всем жанрам в 138 странах мира. Кроме того, её саундтрек «What Was I Made For?» из фильма «Барби» получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Айлиш стала первым музыкантом, дважды получившим награду Apple Music.
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Источник:
Apple
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