Бот ChatGPT устроился на работу с зарплатой 1 млн рублей в месяц





Компания Google провела несколько тестов и выяснила, что нейросетевой чат-бот ChatGPT успешно проходит собеседование на должность младшего программиста. Сотрудники Google, занимающие эту позицию, получают зарплату около 180 тысяч долларов в год (в пересчёте на российскую валюту получается более 1 млн рублей в месяц).Собеседование с ChatGPT проходило в форме письменного общения: HR-специалист задавал вопросы и просил выполнить различные задания, а чат-бот отвечал, никак не выдавая, что переписка ведётся не от лица человека, а искусственным интеллектом. При этом на вопрос о том, сможет ли ИИ заменить живых программистов, ChatGPT ответил отрицательно. По его словам, нейросетевые технологии полезны лишь в определённых задачах и не обладают критическим мышлением и креативностью, которая есть у людей.ChatGPT умеет писать программный код на уровне начинающих программистов и править чужой код. Пользователю, который даёт задания чат-боту, не нужно обладать специальными знаниями, достаточно лишь обозначить, какую программу или алгоритм он хочет получить в итоге. Известно, что возможностями ChatGPT начали пользоваться злоумышленники: они просят бота написать вирус, выполняющий те или иные действия, и он послушно выдаёт им нужный код.