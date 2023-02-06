Бот ChatGPT устроился на работу с зарплатой 1 млн рублей в месяц

Александр



Компания Google провела несколько тестов и выяснила, что нейросетевой чат-бот ChatGPT успешно проходит собеседование на должность младшего программиста. Сотрудники Google, занимающие эту позицию, получают зарплату около 180 тысяч долларов в год (в пересчёте на российскую валюту получается более 1 млн рублей в месяц).

Собеседование с ChatGPT проходило в форме письменного общения: HR-специалист задавал вопросы и просил выполнить различные задания, а чат-бот отвечал, никак не выдавая, что переписка ведётся не от лица человека, а искусственным интеллектом. При этом на вопрос о том, сможет ли ИИ заменить живых программистов, ChatGPT ответил отрицательно. По его словам, нейросетевые технологии полезны лишь в определённых задачах и не обладают критическим мышлением и креативностью, которая есть у людей.

ChatGPT умеет писать программный код на уровне начинающих программистов и править чужой код. Пользователю, который даёт задания чат-боту, не нужно обладать специальными знаниями, достаточно лишь обозначить, какую программу или алгоритм он хочет получить в итоге. Известно, что возможностями ChatGPT начали пользоваться злоумышленники: они просят бота написать вирус, выполняющий те или иные действия, и он послушно выдаёт им нужный код.

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
ITHome
Cсылки по теме:
Официально: у ChatGPT появилась платная подписка и ценник не радует
Выпускник московского вуза защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT
Создатели ChatGPT выпустили инструмент для разоблачения текстов, написанных нейросетью

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть научилась «скрещивать» две картинки. Мы попробовали и создали монстра
Распродажа 11.11 едва закончилась, как AliExpress взвинтил цены для России. Всё очень подорожало
Как узнать состояние и износ аккумулятора на Android-смартфоне
Apple запускает новый тип обновлений iOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+208
Fantomas99
если на то пошло, что ему мешает сейчас занять 10 вакансий или 100, если он может работать в режиме 24/7 и без перерыва на кофе и походов в туалет?
минуту назад
#