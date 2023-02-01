Выпускник московского вуза защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT

Александр



Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан не стал писать дипломную работу самостоятельно — он доверил это нейросети ChatGPT. Она справилась, он успешно защитился и получил диплом.

Тема дипломной работы была «Анализ и совершенствование организации управления». Александр составил подробный план и попросил ChatGPT сгенерировать введение, теоретическое обоснование с цитатами и подробное исследование темы. ChatGPT работает и на русском языке, но более качественные результаты получаются на английском, поэтому Александру пришлось прибегнуть ещё и к помощи онлайн-переводчика. Если какой-либо фрагмент текста получался корявым, студент просил нейросеть переделать этот кусок.

Научный руководитель был недоволен тем, что Александр привёл в качестве источников англоязычные статьи, но это не стало проблемой — ChatGPT быстро нашёл русскоязычные источники по той же тематике. Написание дипломной работы заняло у Александра примерно 23 часа: 15 часов на составление и корректировку запросов нейросети и 8 часов на редактирование текста. Финальный результат успешно прошёл проверку на плагиат — более 82% уникальности. Преподаватели высоко оценили работу, за её защиту они поставили пятёрки.

Теперь, когда Александр публично сознался, что дипломную работу написал не он, а нейросеть, есть риск, что диплом будет аннулирован, и его заставят защищаться заново. Российский государственный гуманитарный университет предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях, комментируя информацию о том, что студент вуза защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT: 

Возникшая ситуация актуализировала необходимость оперативного решения задач, связанных с разработкой инструментов распознавания использования нейросетей при подготовке письменных работ (курсовые работы, эссе, рефераты, ВКР), а также увеличения количества оригинальных индивидуальных заданий, кейсов, расчётов, которые обучающиеся могут выполнить только самостоятельно.

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Источник:
Baza
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