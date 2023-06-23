Бой между Маском и Цукербергом под угрозой срыва. Причина максимально милая и стыдная одновременно



Коллаж: CNBC



На этой неделе Илон Маск вызвал на бой Марка Цукерберга, и тот согласился. Битва двух титанов бизнеса должна пройти на октагоне одной из спортивных площадок в Лас-Вегасе, но она может и не состояться.



Против этой драки выступила Мэй Маск — мать Илона Маска. В своём твиттере она написала, что поединок уже отменён, просто она ещё не оповестила об этом бойцов. Затем она предложила им сражаться на словах — кто окажется смешнее, тот и победитель.



Глава UFC Дэйна Уайт считает, что если Маск всё же подерутся, их бой станет самым прибыльным в истории. Маск вызвал Цукерберга на октагон не с пустого места. До него дошли слухи, что Цукерберг планирует запустить сервис, который составит конкуренцию «Твиттеру». С апреля 2022 года «Твиттер» принадлежит Илону Маску, и тот проводит в нём реформы, которые нравятся далеко не всем пользователям.

