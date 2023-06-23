Коллаж: CNBC
На этой неделе Илон Маск вызвал на бой Марка Цукерберга, и тот согласился. Битва двух титанов бизнеса должна пройти на октагоне одной из спортивных площадок в Лас-Вегасе, но она может и не состояться.
Против этой драки выступила Мэй Маск — мать Илона Маска. В своём твиттере она написала, что поединок уже отменён, просто она ещё не оповестила об этом бойцов. Затем она предложила им сражаться на словах — кто окажется смешнее, тот и победитель.
Глава UFC Дэйна Уайт считает, что если Маск всё же подерутся, их бой станет самым прибыльным в истории. Маск вызвал Цукерберга на октагон не с пустого места. До него дошли слухи, что Цукерберг планирует запустить сервис, который составит конкуренцию «Твиттеру». С апреля 2022 года «Твиттер» принадлежит Илону Маску, и тот проводит в нём реформы, которые нравятся далеко не всем пользователям.
Бой между Маском и Цукербергом под угрозой срыва. Причина максимально милая и стыдная одновременно
Александр Кузнецов —
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Рекомендации
- Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
- 🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
- Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4
- Для пассажиров такси готовят очень неприятный закон. Вам захочется ходить пешком