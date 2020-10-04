





В рамках мероприятия Comic Con Russia 2020 создатели Cyberpunk 2077 представили русскую озвучку. Традиции «Ведьмака 3» сохранены — в игре будет много нецензурной лексики.В предстоящем релизе Cyberpunk 2077 мужская версия главного героя заговорит голосом Егора Васильева, а женской версии голос подарила Юлия Горохова. Персонажа, которого сыграл Киану Ривз — Джони Сильверхенда озвучит Илья Бледный, вы можете знать его по голосу Зимнего солдата фильмов Marvel, а также Ньюта Саламандера из «Фантастических тварей».Участники команды озвучки рассказали, что хотели сделать Сильверхенда не похожим Джона Уика и максимально отойти от всех героев Киану Ривза в целом, поскольку это уникальный персонаж со своим характером.По словам менеджера локализации Александра Радкевича, довольно много реплик переводилось не с английского, а с польского языка, чтобы сохранить игру слов и прочие нюансы. Разработчики также рассказали, что в игре присутствуют персонажи, которые изначально разговаривают на русском языке.Не обошлось и без «пасхалки» — в Cyberpunk 2077 можно будет услышать голос Всеволода Кузнецова, который озвучивал Геральта. К сожалению разработчики не рассказали, какой персонаж заговорит его голосом, но намекнули, что это «своего рода голос Найт-Сити».