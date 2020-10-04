В рамках мероприятия Comic Con Russia 2020 создатели Cyberpunk 2077 представили русскую озвучку. Традиции «Ведьмака 3» сохранены — в игре будет много нецензурной лексики.
В предстоящем релизе Cyberpunk 2077 мужская версия главного героя заговорит голосом Егора Васильева, а женской версии голос подарила Юлия Горохова. Персонажа, которого сыграл Киану Ривз — Джони Сильверхенда озвучит Илья Бледный, вы можете знать его по голосу Зимнего солдата фильмов Marvel, а также Ньюта Саламандера из «Фантастических тварей».
Участники команды озвучки рассказали, что хотели сделать Сильверхенда не похожим Джона Уика и максимально отойти от всех героев Киану Ривза в целом, поскольку это уникальный персонаж со своим характером.
По словам менеджера локализации Александра Радкевича, довольно много реплик переводилось не с английского, а с польского языка, чтобы сохранить игру слов и прочие нюансы. Разработчики также рассказали, что в игре присутствуют персонажи, которые изначально разговаривают на русском языке.
Не обошлось и без «пасхалки» — в Cyberpunk 2077 можно будет услышать голос Всеволода Кузнецова, который озвучивал Геральта. К сожалению разработчики не рассказали, какой персонаж заговорит его голосом, но намекнули, что это «своего рода голос Найт-Сити».
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Кто подскажет, во сколько обойдётся ПК, чтобы поиграть на максималках?
Ящик от майков.
Свой ноутбук брал в 14 году, аккурат перед обвалом рубля, взял топовый, который до сих пор работает быстро, но вот игры современные уже тянуть не будет.
Поэтому может уже есть смысл обновить, и в игры поиграть и поработать. Так же лет на 5.
Хотя может то я зажрался уже :)))
Есть пс3 и пс4 играю не часто, бывает с другом под пивко в футболян, хоккей, баскет гоняем.
За комп (ему лет 8+, но с моей работай справляется) сажусь по работе или кинчик/ютюбчик, новый вроде хочу, но боюсь...точно от 70 деревянных будет стоит, по этому и предложил консоль.
А если сравнивать с ценами на флагманские смартфоны, так это совсем не дорого.
Как по мне то проще и в правду консоль взять, если за графикой не гонитесь, то можно даже карентген с рук зацепить (PS4 или Xbox One), благо к выходу некстгена их сейчас поливать буду хорошенько на всяких авито.