Через колонки с «Алисой» теперь можно звонить по телефону

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«Яндекс» и МТС добавили колонкам с виртуальным ассистентом «Алиса» поддержку звонков по сотовой связи. Эта возможность стала доступа абонентам МТС по всей России за исключением Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, а также республик Чувашия и Мордовия.Звонки работают в приложении «Дом с Алисой» на всех устройствах «Яндекса», кроме «Станции Дуо Макс» и телевизоров на базе YaOS и YaOS X. В приложении нужно привязать номер телефона, а также добавить до десяти избранных номеров. Звонить можно на номера любых операторов, доплаты к тарифу за это не предусмотрены. Вызовы работают независимо от того, где находится телефон и подключен ли он к интернету.В настоящее время неизвестно, планирует ли «Яндекс» добавить поддержку других сотовых операторов, а также будет ли брать деньги за звонки через колонки.