Через колонки с «Алисой» теперь можно звонить по телефону

Александр


«Яндекс» и МТС добавили колонкам с виртуальным ассистентом «Алиса» поддержку звонков по сотовой связи. Эта возможность стала доступа абонентам МТС по всей России за исключением Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, а также республик Чувашия и Мордовия.

Звонки работают в приложении «Дом с Алисой» на всех устройствах «Яндекса», кроме «Станции Дуо Макс» и телевизоров на базе YaOS и YaOS X. В приложении нужно привязать номер телефона, а также добавить до десяти избранных номеров. Звонить можно на номера любых операторов, доплаты к тарифу за это не предусмотрены. Вызовы работают независимо от того, где находится телефон и подключен ли он к интернету.

В настоящее время неизвестно, планирует ли «Яндекс» добавить поддержку других сотовых операторов, а также будет ли брать деньги за звонки через колонки.

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Комментарии

Dmitriy
+1134
Dmitriy
Интересная тема, да других операторов хотелось бы видеть.
час назад в 11:56
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+715
jkttim
МТС вот тут молодцы. Кто первый встал, того и тапки 😁
31 минуту назад
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