





Разработчики Chromium прекратят поддержку браузера на компьютерах с некоторыми моделями процессоров. Уже сейчас пользователи, которых это затронет, получают соответствующее предупреждение в настройках браузера.Chromium перестанет работать с процессорами Intel, выпущенными до Core 2 Duo (то есть Celeron M и Atom). Большинство процессоров Intel после 2005 года обладают поддержкой SSE3, так что это ограничение их не коснётся.Уведомление выглядит так:В блоге Chromium уточняется, что после обновления до версии 89 браузер перестанет работать с процессорами на базе архитектуры x86, не обладающими минимальной поддержкой SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3). Установщик Chromium 89 на старых компьютерах будет либо крашиться с ошибкой, либо показывать предупреждение о невозможности установки браузера.Команда разработчиков не раскрывает причину таких нововведений, но можно предположить, что она связана с производительностью. В последние годы Chromium было реализовано множество возможностей, завязанных на новых технологиях обработки данных, а многие из этих технологий не поддерживаются старыми процессорами.На основе Chromium созданы многие популярные браузеры, в том числе Chrome, Microsoft Edge, Яндекс.Браузер, Vivaldi и Opera. Очевидно, что все они с ближайшими обновлениями перестанут поддерживать компьютеры со старыми процессорами.Ограничения затронут в основном версии браузеров для компьютеров на базе Windows, поскольку на других платформах (ChromeOS, macOS, Android и т. д.) браузеры на базе Chromium требуют 64-битные процессоры, а у них есть поддержка SSE3.