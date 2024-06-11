Что Apple украла для iOS 18 из Android? Да почти всё!

На этой неделе компания Apple представила iOS 18, и у пользователей Android во время презентации не могло не возникнуть ощущение дежавю — ведь многое из показанного уже есть на их смартфонах. Конечно, можно говорить, что iOS отстаёт по развитию от Android и добавляет удобные и проверенные возможности с опозданием на несколько лет, но в любом случае хорошо, что это происходит, и на смартфонах Apple появляются новые опции кастомизации и настроек, причём зачастую они реализованы более качественно и продуманно в сравнении с Android-смартфонами.
Итак, что Apple подрезала у Google для iOS 18?
Защита приложений
Некоторые приложения с чувствительной информацией (например, «Фото», «Заметки» и «Сообщения») можно дополнительно защитить, чтобы другой человек не мог увидеть их содержимое, даже если смартфон попал в его руки. Вход в приложения блокируется до тех пор, пока пользователь не пройдёт аутентификацию по лицу или скану пальца.
Игровой режим
Смартфоны Apple всегда отлично подходили для игр за счёт флагманской начинки и хорошей оптимизации производительности, но теперь у них появился игровой режим. Он реализован почти так же, как на Android — снижается фоновая активность приложений, игре выделяется больше ресурсов, а уведомления и звонки не перекрывают экран и не мешают игре.
Отложенные сообщения
В приложении «Сообщения» на iOS точно так же, как в «Сообщениях» на Android появилась возможность заранее планировать отправку сообщений — пишете текст и указываете, когда он будет отправлен получателю. Это удобно, если нужно поздравить человека с какой-нибудь знаменательной датой, и вы боитесь забыть об этом.
Значки на домашней странице где и как угодно
Теперь можно отключить автоматическую расстановку значков на домашнем экране и располагать их как угодно — например, только по краям, чтобы они не перекрывали центр обоев.
Чат с Siri
Раньше общаться с Siri можно было только голосом. С внедрением Apple Intelligence появилась возможность общения текстом. Точно так же, как пользователи Android могут переписываться с Google Assistant или ИИ-помощником Gemini в Android.
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