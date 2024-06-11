ПМЭФ 2024

Что Apple украла для iOS 18 из Android? Да почти всё!

Александр



На этой неделе компания Apple представила iOS 18, и у пользователей Android во время презентации не могло не возникнуть ощущение дежавю — ведь многое из показанного уже есть на их смартфонах. Конечно, можно говорить, что iOS отстаёт по развитию от Android и добавляет удобные и проверенные возможности с опозданием на несколько лет, но в любом случае хорошо, что это происходит, и на смартфонах Apple появляются новые опции кастомизации и настроек, причём зачастую они реализованы более качественно и продуманно в сравнении с Android-смартфонами.

Итак, что Apple подрезала у Google для iOS 18?

Защита приложений

Некоторые приложения с чувствительной информацией (например, «Фото», «Заметки» и «Сообщения») можно дополнительно защитить, чтобы другой человек не мог увидеть их содержимое, даже если смартфон попал в его руки. Вход в приложения блокируется до тех пор, пока пользователь не пройдёт аутентификацию по лицу или скану пальца.

Игровой режим

Смартфоны Apple всегда отлично подходили для игр за счёт флагманской начинки и хорошей оптимизации производительности, но теперь у них появился игровой режим. Он реализован почти так же, как на Android — снижается фоновая активность приложений, игре выделяется больше ресурсов, а уведомления и звонки не перекрывают экран и не мешают игре.

Отложенные сообщения

В приложении «Сообщения» на iOS точно так же, как в «Сообщениях» на Android появилась возможность заранее планировать отправку сообщений — пишете текст и указываете, когда он будет отправлен получателю. Это удобно, если нужно поздравить человека с какой-нибудь знаменательной датой, и вы боитесь забыть об этом.

Значки на домашней странице где и как угодно

Теперь можно отключить автоматическую расстановку значков на домашнем экране и располагать их как угодно — например, только по краям, чтобы они не перекрывали центр обоев.

Чат с Siri

Раньше общаться с Siri можно было только голосом. С внедрением Apple Intelligence появилась возможность общения текстом. Точно так же, как пользователи Android могут переписываться с Google Assistant или ИИ-помощником Gemini в Android.

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Комментарии

+148
acinatnas
Вы не понимаете. Это другое )))
11 июня 2024 в 18:59
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Dmitriy
+979
Dmitriy
Да, именно так. Глядя на все "новые фишки" iOS возникает дикое дежавю. Я пользую одновременно и iOS и Android девайсы, так что подтвержу, яблочники максимально тырят. Ибо свои идеи кончились, начали стандартизацию.
Ну что, в каком iOS появится поддержка запуска android приложений? Эмуляторы игр разрешили, теперь дело за малым...
Эх, помнится, для третьего айфона был мультибут загрузчик, Андроида туда ставили... Тормозил, правда, дико!
11 июня 2024 в 19:39
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