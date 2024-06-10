Apple представила iOS 18. Что нового?
Артем Фунтиков —
Сегодня, 10 июля, в рамках презентации WWDC 2024 была представлена новая версия операционной системы — iOS 18. Рассказываем, какие нововведения добавили в прошивку.
Слухи подтвердились — иконки приложений на главном экране теперь можно расположить по своему усмотрению и выбрать темную тему или задать понравившуюся цветовую гамму.
Также кастомизации подвергнется Центр управления. Пользователи смогут добавлять кнопки, которыми они пользуются наиболее часто. При этом набор иконок будет растягиваться на несколько экранов. Кроме того, разработчиками предоставят инструмент для создания собственных кнопок.
Приложения и результаты поиска можно блокировать при помощи Face ID. Можно спрятать одно или сразу несколько программ, однако во втором случае их все придется собрать в папку.
В приложении «Сообщения» теперь доступны любые эмодзи. Добавили опции форматирования текста, включая полужирный, курсивый шрифт, а также возможность подчеркнуть или зачеркнуть слово.
Для выделения текстов появятся новые эффекты, которые можно выбрать в отдельном меню или воспользовавшись подсказками системы. Добавится возможность отложенной отправки сообщений.
Изменению подверглись еще несколько приложений. Так «Почта» научилась сортировать письма по категориям и выбрать наиболее приоритетные сообщения. В «Картах» появится больше вариантов маршрутов. В приложении Wallet добавили опцию Tap to Cash, которая позволяет перевести деньги, приближая айфоны друг к другу.
Фанаты мобильного гейминга порадуются появлению игрового режима. При его активации фоновые процессы будут работать по минимуму, отдавая приоритет высокой производительности и частоте кадров. В качестве примера, на презентации показали игру Zenless Zone Zero — сетевой экшен от создателей Genshin Impact. Также функция обещает улучшенную работу в связке с наушниками AirPods и геймпадами PlayStation.
Apple переосмыслила приложение «Фото». Теперь фотосетка отображает всю библиотеку. Пользователи могут переключасться между «Месяцами» и «Годами» внизу, а скраншоты скрыть на отдельную кнопку фильтра. Под сеткой находятся коллекции с возможностью просмотра по таким темам, как «Время», «Люди», «Воспоминания», «Поездки» и т.д. В разделе «Недавние» отображаются снимки за последние несколько дней, при этом такие вещи, как фото документов хранятся отдельно.
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Комментарии
+327
Выглядит как г@вно из жопы…
Вчера в 21:28
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Качать можно ?
2 часа назад в 21:49
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Можно качать. Свойства-основные-обновления-бета обновления-iOS 18 developer beta
час назад в 22:46
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