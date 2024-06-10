Представлена нейросеть Apple Intelligence. Она встроена в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 и перевернет всё

Только что в ходе WWDC 2024 компания Apple представила первую в своей истории нейросеть, которую со сцены назвала «личным интеллектом». Официально же ИИ называется Apple Intelligent; сокращенно AI, как и аббревиатура «искусственный интеллект» на английском.
Главная фишка «яблочной» языковой модели — она анализирует личный контекст и взаимодействует с пользователем с учетом этой информации. Посещение сайтов, установленные будильники и напоминания, посещенные места, просмотренные фильмы, полученные ссылки — всё это будет обучать нейросеть, чтобы она могла помогать вам в ежедневных задачах максимально эффективно.
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Apple Intelligence умеет работать со всеми видами контента: текст, изображения, анимация и так далее. Она распознает, обрабатывает, учитывает, генерирует и правит их. Вот некоторые из её возможностей:
- Инструменты для работы с текстом. Система может сгенерировать для вас текст по заданным вводным, отредактировать уже готовый текст с исправлением орфографических и стилистических ошибок, а также «рерайтить» его — проанализировать заданный текст и предложить несколько вариантов с тем же смыслом, но разными словами и стилистикой.
- Работа с изображениями. AI интегрирован в приложение «Фото». Он умеет править снимки (например, убирать лишние объекты), находить нужные фото в медиатеке по сложным текстовым запросам на «человеческом» языке, а также подбирать и составлять «Воспоминания» по текстовому описанию событий, отдельных снимков или даже просто желаемым предметам. В мессенджерах AI может сгенерировать уникальный эмодзи, анимированного персонажа или обычную картинку по заданному описанию или с помощью стилистических шаблонов.
- Помощь в приложениях. Apple Intelligence интегрирована во все нативные приложения iOS, iPadOS и macOS и может упростить их использование. В «Почте» нейросеть анализирует содержимое писем и показывает самые важные вверху списка, а также выводит краткое содержание письма вместо первых 2-3 строк в списке. В «Заметках» и «Телефоне» можно делать аудиозаписи и расшифровывать их, превращая в текст одним нажатием. В «Сообщениях» AI сгенерирует подходящий визуальный образ для отправки в чат. В «Заметках» можно обвести «волшебной палочкой» свой грубый набросок, чтобы превратить его в качественную картинку.
- Уведомления. AI распознает и понимает суть всех входящих пушей, выводя на локскрин только самые важные и неотложные из них. А еще нейросеть может сделать краткую выжимку из серии уведомлений и показать ее пользователю вместо длинной ленты сообщений. AI также может отключать звук для маловажных пушей, доставляя неотложные со звуком в режиме фокусирования.
- Image Playground. Это совершенно новое приложение, которое является вашей личной площадкой для генерирования визуального контента. В нем есть текстовое поле для промтов, а также стилистические заготовки и шаблоны — этим можно пользоваться для создания изображений, анимаций, стикеров и эмодзи.
- Siri поумнела. Теперь это полностью нейросетевая Siri, которая понимает сложные вопросы и запросы, а также умеет глубоко взаимодействоать со всеми приложениями. Помощник подскажет что угодно в отношении любых задач на iPhone, iPad и Mac. Он анализирует абсолютно всё, что касается пользователя, и со временем становится ужасающе умным и полезным. Кроме того, в Siri интегрирован ChatGPT со всей его базой данных, и ответы можно получать прямо от хайпового бота. Это бесплатно и не требует аккаунта OpenAI. А еще у Siri новый дизайн и полноэкранная анимация.
Apple заверяет, что большая часть операций с Intelligence выполняется прямо на устройстве, что должно заверить пользователей в полной безопасности и приватности процесса. Для определенных задач Apple использует Private Cloud Compute с криптографическим шифрованием, и предоставляет исходный код всех своих инструментов, чтобы любой желающий смог проверить их на приватность.
К сожалению, протестировать все эти нововведения смогут далеко не все. Несмотря на то, что Apple Intelligence интегрирована прямо в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia в полный рост, перечень совместимых с AI девайсов довольно небольшой.
Apple Intelligence будет работать на:
- iPhone 15 / iPhone 15 Pro Max и новее
- iPad Pro / iPad Air с чипами Silicon M1 и новее
- Mac / MacBook с чипами Silicon M1 и новее.
Для многих станет неприятной неожиданностью, что даже iPhone 15, iPhone 15 Plus и довольно свежая линейка iPhone 14 в этот список не попали. То же касается MacBook Pro 2019, Mac Pro 2019 и других довольно производительных компьютеров с процессорами Intel. К тому же, на данный момент AI будет работать только на английском языке.