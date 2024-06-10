Представлена нейросеть Apple Intelligence. Она встроена в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 и перевернет всё

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Инструменты для работы с текстом. Система может сгенерировать для вас текст по заданным вводным, отредактировать уже готовый текст с исправлением орфографических и стилистических ошибок, а также «рерайтить» его — проанализировать заданный текст и предложить несколько вариантов с тем же смыслом, но разными словами и стилистикой.

Работа с изображениями. AI интегрирован в приложение «Фото». Он умеет править снимки (например, убирать лишние объекты), находить нужные фото в медиатеке по сложным текстовым запросам на «человеческом» языке, а также подбирать и составлять «Воспоминания» по текстовому описанию событий, отдельных снимков или даже просто желаемым предметам. В мессенджерах AI может сгенерировать уникальный эмодзи, анимированного персонажа или обычную картинку по заданному описанию или с помощью стилистических шаблонов.

Помощь в приложениях. Apple Intelligence интегрирована во все нативные приложения iOS, iPadOS и macOS и может упростить их использование. В «Почте» нейросеть анализирует содержимое писем и показывает самые важные вверху списка, а также выводит краткое содержание письма вместо первых 2-3 строк в списке. В «Заметках» и «Телефоне» можно делать аудиозаписи и расшифровывать их, превращая в текст одним нажатием. В «Сообщениях» AI сгенерирует подходящий визуальный образ для отправки в чат. В «Заметках» можно обвести «волшебной палочкой» свой грубый набросок, чтобы превратить его в качественную картинку.

Уведомления. AI распознает и понимает суть всех входящих пушей, выводя на локскрин только самые важные и неотложные из них. А еще нейросеть может сделать краткую выжимку из серии уведомлений и показать ее пользователю вместо длинной ленты сообщений. AI также может отключать звук для маловажных пушей, доставляя неотложные со звуком в режиме фокусирования.

Image Playground. Это совершенно новое приложение, которое является вашей личной площадкой для генерирования визуального контента. В нем есть текстовое поле для промтов, а также стилистические заготовки и шаблоны — этим можно пользоваться для создания изображений, анимаций, стикеров и эмодзи.

Siri поумнела. Теперь это полностью нейросетевая Siri, которая понимает сложные вопросы и запросы, а также умеет глубоко взаимодействоать со всеми приложениями. Помощник подскажет что угодно в отношении любых задач на iPhone, iPad и Mac. Он анализирует абсолютно всё, что касается пользователя, и со временем становится ужасающе умным и полезным. Кроме того, в Siri интегрирован ChatGPT со всей его базой данных, и ответы можно получать прямо от хайпового бота. Это бесплатно и не требует аккаунта OpenAI. А еще у Siri новый дизайн и полноэкранная анимация.

iPhone 15 / iPhone 15 Pro Max и новее

iPad Pro / iPad Air с чипами Silicon M1 и новее

Mac / MacBook с чипами Silicon M1 и новее.

Только что в ходе WWDC 2024 компания Apple представила первую в своей истории нейросеть, которую со сцены назвала «личным интеллектом». Официально же ИИ называется Apple Intelligent; сокращенно AI, как и аббревиатура «искусственный интеллект» на английском.Главная фишка «яблочной» языковой модели — она анализирует личный контекст и взаимодействует с пользователем с учетом этой информации. Посещение сайтов, установленные будильники и напоминания, посещенные места, просмотренные фильмы, полученные ссылки — всё это будет обучать нейросеть, чтобы она могла помогать вам в ежедневных задачах максимально эффективно.Apple Intelligence умеет работать со всеми видами контента: текст, изображения, анимация и так далее. Она распознает, обрабатывает, учитывает, генерирует и правит их. Вот некоторые из её возможностей:Apple заверяет, что большая часть операций с Intelligence выполняется прямо на устройстве, что должно заверить пользователей в полной безопасности и приватности процесса. Для определенных задач Apple использует Private Cloud Compute с криптографическим шифрованием, и предоставляет исходный код всех своих инструментов, чтобы любой желающий смог проверить их на приватность.К сожалению, протестировать все эти нововведения смогут далеко не все. Несмотря на то, что Apple Intelligence интегрирована прямо в iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15 Sequoia в полный рост, перечень совместимых с AI девайсов довольно небольшой.Для многих станет неприятной неожиданностью, что даже iPhone 15, iPhone 15 Plus и довольно свежая линейка iPhone 14 в этот список не попали. То же касается MacBook Pro 2019, Mac Pro 2019 и других довольно производительных компьютеров с процессорами Intel. К тому же, на данный момент AI будет работать только на английском языке.