Разработчик Григорий Клюшников сообщил о блокировке пользователей его приложения  Houseclub в соцсети Clubhouse. Houseclub это неофициальное приложение Clubhouse для Android (официально сервис доступен только на iOS).

Пользователи Houseclub получают уведомление о блокировке с указанием причины «за нарушение политики в отношении спама». Не исключено, что под блокировку попадают пользователи и других неофициальных клиентов Clubhouse (если такие существуют).

Григорий Клюшников

Клюшников указал, что не собирается разбираться в проблеме, искать способ обойти блокировку и обновлять своё приложение. Ещё в феврале, когда вышла первая версия Houseclub, разработчик не исключил, что использование этого приложения может караться баном.

Clubhouse

Попасть в Clubhouse можно только по инвайту от существующего пользователя соцсети. Пользователи Clubhouse общаются в тематических комнатах, причём общение происходит только голосом, никакой переписки, стикеров и других способов выражения своих мыслей. Известно, что Clubhouse нанял разработчика приложения на Android, поэтому можно ожидать, что приложение появится на этой платформе в ближайшие недели.


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