Платформа Clubhouse начала разработку приложения для смартфонов под управлением Android. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на твиттер разработчицы программного обеспечения для операционной системы Google Мопевы Огундипе.
~some personal news~ (are we still doing that 👀)Today was my first day at @joinClubhouse
If you know me, you probably know I have *opinions* about iOS only apps 😆 so I'm v. excited to be joining the team to bring the party to Android ✨ — Mopewa (@mopewa_o) February 23, 2021
«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android», — рассказала Огундипе в своём твиттере.
Напомним, Clubhouse — голосовая социальная сеть, приложение которой доступно сейчас только пользователям iOS по приглашениям. Текстовую и другую визуальную информацию на платформе заменяют специальные комнаты, где выступают различные спикеры.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: