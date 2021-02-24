Clubhouse

Платформа Clubhouse начала разработку приложения для смартфонов под управлением Android. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на твиттер разработчицы программного обеспечения для операционной системы Google Мопевы Огундипе.

«Сегодня был мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вам, возможно, известно мое мнение о приложениях только для iOS. Поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы перенести вечеринку на Android», — рассказала Огундипе в своём твиттере.

Напомним, Clubhouse — голосовая социальная сеть, приложение которой доступно сейчас только пользователям iOS по приглашениям. Текстовую и другую визуальную информацию на платформе заменяют специальные комнаты, где выступают различные спикеры.


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ТАСС ТАСС

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