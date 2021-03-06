Как сообщает издание Reuters, из-за серьезной уязвимости в ПО для совместной работы и обмена сообщениями Microsoft Exchange Server под угрозой взлома находится более 20 000 только американских компаний, общее их число может быть в разы больше. То, что началось в конце года как классическая атака на пару организаций, в конце прошлого месяца переросло в лавину взломов.

Хотя Microsoft еще 2 марта выпустила экстренный патч для исправления этой уязвимости, взломы продолжаются. И если компания изначально говорила, что это «ограниченные и целевые атаки» китайской хакерской группировки Hafnium на некоторые правительственные организации США, то в пятницу Microsoft перестала комментировать масштабы проблемы, однако заявила, что сотрудничает с правительствами и компаниями по обеспечению безопасности, чтобы спасти данные клиентов.

Проблема усугубляется двумя факторами: во-первых, выпущенный Microsoft патч, судя по всему, закрывает не все лазейки. Во-вторых, к пятнице лишь 10% уязвимых устройств установили эту заплатку. В итоге Microsoft вместе с правительством США думают, как уведомить всех потенциальных жертв о проблеме возможного взлома.

Судя по всему, все жертвы использовали веб-версию популярного почтового клиента Outlook, который является чуть ли не стандартом в бизнесе. Более того, взломанные компании использовали собственные почтовые серверы вместо того, чтобы использовать облачный сервис Microsoft.

Что самое неприятное — количество взломов намекает на то, что инструменты для доступа к конфиденциальным данным в Exchange Server уже находятся не только в руках хакеров Hafnium, и Microsoft явно проигрывает в этой борьбе. Так что если компания не сможет взять под контроль ситуацию в ближайшее время, от Outlook может отказаться огромное количество компаний, что разумеется ударит по его дальнейшей работе.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

More than 20,000 U.S. organizations compromised through Microsoft flaw More than 20,000 U.S. organizations compromised through Microsoft flaw

Ссылки по теме:

Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS Серфинг в интернете станет безопаснее: в Chrome появится принудительное открытие сайтов через HTTPS

Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста Улучшенная копия классики: клавиатура Cherry KC 4500 Ergo подходит для длительного набора текста

Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen Intel утверждает, что ее мобильные процессоры лучше подходят для игр, чем AMD Ryzen