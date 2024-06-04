Директором по финансовым сервисам Авито стала Татьяна Жаркова

«Финтех миссия Авито — предложить пользователям комфортный и бесшовный опыт онлайн-покупок, поставив во главу угла — удобство наших клиентов — покупателей и продавцов. Мы оптимизируем путь пользователя, увеличиваем количество сделок и поддерживаем финансовую активность на платформе. Вместе с партнерами создаем линейку финтех продуктов, органично встраиваемых в клиентский путь, обеспечивая безопасность и доступность сервисов. Мы видим это как важную стратегическую инициативу, которая позволит бизнесу расти в долгосрочной перспективе».

«Мы работаем над созданием надёжных и гибких финансовых продуктов, которые легко интегрируются в Авито, чтобы наш бизнес мог расти в долгосрочной перспективе. Мы делаем фокус на развитии внутреннего платежного инструмента Авито Кошелька, с использованием которого покупки станут более выгодными. Также мы продолжим, совместно с партнерами, развивать кредиты между пользователями (C2C-кредиты), которые помогут людям приобретать товары, автомобили, жилье, а также поддержат малый и средний бизнес. Татьяна будет отвечать за разработку и реализацию нашей стратегии, работая в тесном сотрудничестве с лидерами бизнес-направлений и продуктовыми командами. Мы уверены, что благодаря её опыту наше финтех-направление достигнет нового уровня».

Татьяна имеет 30-ти летний опыт развития и трансформаций в финансовой отрасли, реализовав проекты по запуску новых бизнесов, стратегической и цифровой трансформации на руководящих позициях в международных и российских компаниях: банк «Русский стандарт», «Русфинанс банк», «Банк Интеза», «Фольксваген банк РУС», «Ассоциация ФинТех», блокчейн-оператор «Системы распределенного реестра».Татьяна стала Лауреатом XVI премии «Финансовая элита России 2020» в номинации «За значимый вклад в развитие финансовых технологий в России» и вошла в рейтинг топ-25 женщин экономистов России по версии Financer.com, имеет степень кандидата экономических наук.Является членом экспертной группы при Государственной Думе по регулированию криптовалют.Татьяна Жаркова, Директор по финансовым сервисам в Авито:Иван Гуз, Управляющий партнер по развитию бизнеса в Авито:Ранее в 2024 году Авито запустил Кошелек — универсальный и полноценный платёжный инструмент, с помощью которого можно оплачивать товары с Авито Доставкой.Также в этом году на платформе, совместно с нашими финансовыми партнерами, были запущены кредиты в сделках между частными пользователями.