«Авито» и онлайн-кинотеатр PREMIER объединились, чтобы рассказать о правилах безопасности в интернете

В онлайн-игре о цифровой безопасности «Стражи Авито» появился новый уровень, разработанный совместно с онлайн-кинотеатром PREMIER. Он предназначен для всех возрастов и рассказывает не только правила безопасности онлайн-сделок, но и особенности правильного пользования онлайн-кинотеатрами.
Персонажами нового уровня игры стали молодые любители кино. Парень и девушка попадают на съемочные площадки разных фильмов и помогают режиссеру находить предметы, необходимые для съемок. В этом им помогают знания о правилах цифровой гигиены и особенностях работы с инструментами безопасности онлайн-платформ. После прохождения каждого уровня игроки могут сыграть в мини-квиз, который позволяет закрепить полученные знания. В конце герои встречаются с главным злодеем, который задает каверзные вопросы о безопасности в интернете. Игроки без действующей подписки онлайн-кинотеатра PREMIER смогут получить промокоды на доступ на 35, 45 или 55 дней — в зависимости от количества пройденных уровней.
Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности «Авито»:
«В интернете все как и в обычной жизни: инструменты безопасности эффективно работают тогда, когда люди умеют ими пользоваться и соблюдают общие правила цифровой гигиены. Мы уже убедились в эффективности использования игр для обучения правилам защиты сделок — большинство игроков, прошедших все уровни „Стражей Авито“ правильно отвечают на вопросы квиза и признаются в том, что узнали много нового. Наше партнерство с онлайн-кинотеатром PREMIER позволило расширить круг поднимаемых в игре тем и рассказать пользователям о новых аспектах безопасности».
Максим Ракитянский, руководитель спецпроектов PREMIER:
«Онлайн-кинотеатр PREMIER — это современная цифровая платформа, которая постоянно развивается и создает все более безопасные и комфортные условия для пользователей. Однако есть ситуации, в которых уберечь себя может только сам пользователь — ведь злоумышленники тоже развиваются и их уловки становятся все более изощренными. Поэтому мы стремимся помочь нашим пользователям и научить их, как обезопасить себя — в увлекательной игровой форме».
Напомним, онлайн-игра «Стражи Авито» была запущена в октябре 2023 года. Игра создана для игроков трех возрастных групп: детей, подростков и взрослых. К ее разработке и тестированию привлекались студенты и школьники-олимпиадники, которые помогали сделать игру более динамичной и интересной для детей и подростков.
С момента старта игры ее запустило более 800 тысяч уникальных пользователей, а общее количество заходов — более 1,7 млн. 66% игроков отметили, что после прохождения игры они стали лучше понимать правила безопасности Авито, а 67% — начали больше доверять платформе.