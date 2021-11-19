Разработчики приватного поискового сервиса DuckDuckGo объявили о запуске новой функции — «Защита от отслеживания для Android». Об этом рассказали в Gizmodo.
Новая фишка станет частью фирменного браузера для Android с одноименным названием — DuckDuckGo. Ранее авторы проекта уже добавляли в него другую функцию приватности — защиту адреса email от спама.
«Защита от отслеживания для Android» будет работать как брандмауэр, или посредник, между любым приложением, установленным на смартфоне, и интернет-сетью. Приложение будет отфильтровывать все скрытые сторонние рекламные трекеры и маркеры, при помощи которых софт обычно отслеживает действия пользователя и обменивается данными между собой. DuckDuckGo даже позволит в реальном времени просматривать ленту со всеми трекерами, которые в данный момент пытаются проверить вашу активность и не могут этого сделать.
Принцип работы этой фишки похож на то, как работает «Защита от отслеживания» в iOS 15. Система от Apple тоже блокирует перекрестное отслеживание внутри встроенного браузера Safari, а также не позволяет сторонним приложениям обмениваться информацией об активности пользователя.
У новой функции DuckDuckGo есть ограничение. «Защита от отслеживания» сможет заблокировать только те трекеры, которые известны команде DuckDuckGo. При этом разработчики отмечают, что база будет постоянно пополняться и новые изобретения рекламных сервисов обязательно попадут в «черный список» «утки». Кроме того, функция может работать не со всеми приложениями — это очевидно, так как разработчики DuckDuckGo не могут ручаться за остальных вендоров, а работают по принципу «как есть». Отмечается, что трекеры пока не блокируются в мобильных играх.
На данный момент функция стартовала в статусе бета-теста и пока недоступна для всех желающих. Если вы хотите ее попробовать, то скачайте браузер DuckDuckGo для Android, откройте «Настройки» и вступите в «лист ожидания» — когда фишка будет доступна в вашем регионе, браузер пришлет вам уведомление об этом.
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Только людей злите.
Что прям сильно больше просмотров из за этого?