iPhone


В 2022 году Apple заменит разъем Lightning на USB-C в двух из четырех моделей iPhone 14. Об этом сообщает несколько зарубежных СМИ, со ссылкой на инсайд от iDropNews.

Согласно источникам, Apple действительно готова внедрить USB-C в iPhone. Однако инсайдеры утверждают, что это произойдет не совсем так, как просили пользователи. Компания возьмет за основу опыт с iPad, и переведет на новый порт только iPhone с приставкой Pro — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Обычные — более дешевые — модели iPhone 14 останутся с Lightning, подобно тому, как ранее Apple перевела на USB-C все iPad, кроме самого бюджетного. 

USB-C

Как сообщают СМИ, для перехода на USB-C в iPhone 14 Pro у Apple есть, как минимум, три причины:

Во-первых, в Pro-версии iPhone пользователи могут активно использовать формат записи 4К ProRes — а он очень требователен к объему памяти. Конечная запись может весить до 720 Гб, и через Lightning с USB 2.0 передаваться такой файл будет больше трех часов. Но для USB 4 это не составляет проблемы: аналогичное видео сохранится на компьютер всего за две с лишним минуты.

Может возникнуть вопрос: а почему Apple не сделала этого раньше, ведь ProRes уже поддерживается последними поколениями iPhone? Возможно, на данный момент компания не считает, что этот формат активно используется.

Во-вторых, внедрение USB-C может решить некоторые юридические трудности. США и Евросоюз уверенно движутся в направлении стандартизации портов в мобильных устройствах, а значит не за горами тот момент, когда производителей обяжут использовать USB-C. Возможно, Apple считает, что частичное внедрение этого порта в iPhone власти рассмотрят как «жест доброй воли» с её стороны.

В-третьих, переход на USB-C соответствует повестке сохранения окружающей среды, которой Apple активно придерживается последние несколько лет. Чем более унифицированы порты зарядки — тем меньше видов зарядных устройств потребуется пользователям, и тем меньше электронного мусора появится на планете.

Ранее энтузиаст уже оснастил iPhone X портом USB-C вручную — он написал прошивку для контроллера и сам перепаял разъем, после чего продал получившееся устройство за кругленькую сумму



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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