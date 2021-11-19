В 2022 году Apple заменит разъем Lightning на USB-C в двух из четырех моделей iPhone 14. Об этом сообщает несколько зарубежных СМИ, со ссылкой на инсайд от iDropNews.
Согласно источникам, Apple действительно готова внедрить USB-C в iPhone. Однако инсайдеры утверждают, что это произойдет не совсем так, как просили пользователи. Компания возьмет за основу опыт с iPad, и переведет на новый порт только iPhone с приставкой Pro — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Обычные — более дешевые — модели iPhone 14 останутся с Lightning, подобно тому, как ранее Apple перевела на USB-C все iPad, кроме самого бюджетного.
Как сообщают СМИ, для перехода на USB-C в iPhone 14 Pro у Apple есть, как минимум, три причины:
Во-первых, в Pro-версии iPhone пользователи могут активно использовать формат записи 4К ProRes — а он очень требователен к объему памяти. Конечная запись может весить до 720 Гб, и через Lightning с USB 2.0 передаваться такой файл будет больше трех часов. Но для USB 4 это не составляет проблемы: аналогичное видео сохранится на компьютер всего за две с лишним минуты.
Может возникнуть вопрос: а почему Apple не сделала этого раньше, ведь ProRes уже поддерживается последними поколениями iPhone? Возможно, на данный момент компания не считает, что этот формат активно используется.
Во-вторых, внедрение USB-C может решить некоторые юридические трудности. США и Евросоюз уверенно движутся в направлении стандартизации портов в мобильных устройствах, а значит не за горами тот момент, когда производителей обяжут использовать USB-C. Возможно, Apple считает, что частичное внедрение этого порта в iPhone власти рассмотрят как «жест доброй воли» с её стороны.
В-третьих, переход на USB-C соответствует повестке сохранения окружающей среды, которой Apple активно придерживается последние несколько лет. Чем более унифицированы порты зарядки — тем меньше видов зарядных устройств потребуется пользователям, и тем меньше электронного мусора появится на планете.
Ранее энтузиаст уже оснастил iPhone X портом USB-C вручную — он написал прошивку для контроллера и сам перепаял разъем, после чего продал получившееся устройство за кругленькую сумму.
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скорее эпл вообще откажется от портов..
ну и про рез? камон, это просто оправдание чтоб докинуть ценник до 1000$)) кому он вообще нужен в айфоне кроме как игрушка на первую неделю после покупки) так что это точно не будет решающим фактором для отказа от лайтнинга, на котором, как мы все помним, эпл хорошо зарабатывает!
Единственный минус что пока работает только в 30 кадров.