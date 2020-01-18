Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания суду, в рамках которых рассказал о работе компании, а также о том, как удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов. Информация была размещена в базу судебных документов Pacer.



Напомним, ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в суд с иском к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компании удалось привлечь 1,7 миллиарда долларов. SEC заявила, что Telegram не зарегистрировал должным образом размещение криптовалюты Gram, нарушив закон о ценных бумагах США. Комиссия требует от суда наложения штрафных санкций на компанию Павла Дурова и взыскание полученных средств в пользу государства.



Telegram опровергает утверждения SEC, компания не согласна с характеристикой своих продуктов, как «ценных бумаг» и обвиняет регулятора в произвольной трактовке закона. Все показания Павел Дуров давал дистанционно, находясь в Дубае. В беседе также принимал адвокат основателя мессенджера.



По словам Дурова, в 2017 году основная команда насчитывала 25-30 человек, помимо этого компания прибегала к услугам «независимых подрядчиков». Павел отметил, что на данный момент в команде по количеству сотрудников не было изменений.



Основатель Telegram сообщил, что сейчас у мессенджера приблизительно 300 миллионов активных пользователей ежемесячно. В конце 2017 года этот показатель составлял 180 миллионов. Дуров подчеркнул, что все функции его приложения доступны бесплатно.



На вопрос о привлеченных средствах владелец мессенджера ответил, что они были получены путем частного размещения, которое было проведено в 2018 году. Напомним, Telegram получил 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Дуров подтвердил, что привлеченные средства инвесторов были получены компанией.





