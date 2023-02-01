Джо Байден хочет освободить iPhone от кабалы с App Store

У потребителей должно быть больше контроля над своими устройствами. Им нужно предоставить возможность самостоятельно выбирать приложения для почты и просмотра веб-страниц, использовать альтернативные магазины мобильных приложений и удалять предустановленный софт;

У операторов магазинов приложений не должно быть возможности продвижения своих приложений антиконкурентным образом, например, отдавая им приоритет в поиске в App Store/Play Store, или удаляя приложения, похожие на их собственные;

Производители гаджетов должны снять ограничения на загрузку и установку приложений из альтернативных источников;

Владельцы магазинов приложений не должны ограничивать возможность оплаты покупок в приложениях, предоставляя доступ к альтернативным платёжным системам.

Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США (NTIA) открыто заявило, что магазины приложений Apple App Store и Google Play Store «могут нанести вред потребителям, завышая цены и замедляя инновации». Ведомство рекомендует компаниям внести серьёзные изменения в политику распространения мобильных приложений для iPhone и Android.В отчёте, опубликованном властями США, говорится, что Apple и Google «создают препятствия для разработчиков, накладывая технические ограничения на работу приложений или требуя от них прохождения медленных и непрозрачных процессов проверок».Телекоммуникационное ведомство США совместно с администрацией действующего президента Джо Байдена рекомендуют компаниям внести следующие масштабные изменения:Пока это только рекомендации, но, вполне вероятно, что скоро компаниям придётся пересмотреть свои политики распространения приложений. Если правительству США удастся надавить на Apple на законодательном уровне и заставить её разрешить установку приложений на iPhone из альтернативных источников, то это негативно повлияет на безопасности пользовательских данных.