Джо Байден хочет освободить iPhone от кабалы с App Store

Национальное управление по телекоммуникациям и информации Министерства торговли США (NTIA) открыто заявило, что магазины приложений Apple App Store и Google Play Store «могут нанести вред потребителям, завышая цены и замедляя инновации». Ведомство рекомендует компаниям внести серьёзные изменения в политику распространения мобильных приложений для iPhone и Android.
В отчёте, опубликованном властями США, говорится, что Apple и Google «создают препятствия для разработчиков, накладывая технические ограничения на работу приложений или требуя от них прохождения медленных и непрозрачных процессов проверок».
Телекоммуникационное ведомство США совместно с администрацией действующего президента Джо Байдена рекомендуют компаниям внести следующие масштабные изменения:
- У потребителей должно быть больше контроля над своими устройствами. Им нужно предоставить возможность самостоятельно выбирать приложения для почты и просмотра веб-страниц, использовать альтернативные магазины мобильных приложений и удалять предустановленный софт;
- У операторов магазинов приложений не должно быть возможности продвижения своих приложений антиконкурентным образом, например, отдавая им приоритет в поиске в App Store/Play Store, или удаляя приложения, похожие на их собственные;
- Производители гаджетов должны снять ограничения на загрузку и установку приложений из альтернативных источников;
- Владельцы магазинов приложений не должны ограничивать возможность оплаты покупок в приложениях, предоставляя доступ к альтернативным платёжным системам.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides