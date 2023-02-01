Похоже, Apple разрабатывает вовсе не складной iPad, а нечто гораздо большее

Фархад

MacBook Folio

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился информацией о планах Apple по выпуску ноутбука с гибким дисплеем.

Инсайдер оспорил недавнее заявление Мин-Чи Куо о выходе складного iPad в 2024 году, отметив, что в столь ранний срок подобных устройств от компании ожидать не стоит, да и контрактные производители не занимаются экранами таких размеров.

По словам Янга, поставщики Apple разрабатывают складные 20,5-дюймовые панели для новой модели MacBook, которая выйдет в 2025 году.

Asus ZenBook Fold

В сложенном состоянии половину экрана можно будет использовать в качестве клавиатуры, а в разложенном устройство превратится в огромный планшет. Нечто подобное мы уже видели в Lenovo ThinkPad X1 Fold и Asus ZenBook Fold. Теперь остаётся дождаться, когда Apple представит своё видение ноутбуков с гибкими экранами.

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Источник:
MacRumors
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