Похоже, Apple разрабатывает вовсе не складной iPad, а нечто гораздо большее

Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг поделился информацией о планах Apple по выпуску ноутбука с гибким дисплеем.Инсайдер оспорил недавнее заявление Мин-Чи Куо о выходе складного iPad в 2024 году, отметив, что в столь ранний срок подобных устройств от компании ожидать не стоит, да и контрактные производители не занимаются экранами таких размеров.По словам Янга, поставщики Apple разрабатывают складные 20,5-дюймовые панели для новой модели MacBook, которая выйдет в 2025 году.В сложенном состоянии половину экрана можно будет использовать в качестве клавиатуры, а в разложенном устройство превратится в огромный планшет. Нечто подобное мы уже видели в Lenovo ThinkPad X1 Fold и Asus ZenBook Fold. Теперь остаётся дождаться, когда Apple представит своё видение ноутбуков с гибкими экранами.