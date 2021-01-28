Компания EaseUS занимается разработкой полезных утилит для операционных систем macOS и Windows. Этот софт помогает справляться с различными повседневными задачами. Большинство пользователей как минимум один раз сталкивалось с ситуацией случайного удаления нужных файлов. В этом обзоре мы расскажем о Data Recovery Wizard, которая поможет восстановить удаленные данные.
На момент публикации разработчики предлагают приобрести утилиту для macOS или Windows со скидкой 50%. Data Recovery Wizard от EaseUS придет на выручку в ситуации с потерей ценной информации из-за неосторожности, сбоев оборудования, ошибок в работе операционной системы или неправильного обращения со съемными накопителями.
Технические характеристикиПоддерживаемые ОС:
- Windows
- macOS
- APFS
- exFAT
- NTFS
- HFS X
- HFS +
- FAT (FAT16 / FAT32)
- MacBook / iMac
- Жесткий диск
- SSD
- Fusion Drive
- SD-карта
- USB-накопитель
Установка и запускМы тестировали Data Recovery Wizard от EaseUS на MacBook с операционкой macOS Catalina. Утилита скачивается в привычном DMG-контейнере, а для её установки достаточно перетащить ярлык в папку с приложениями. После завершения копирования программа готова к использованию.
Во время первого запуска Data Recovery Wizard попросит разрешение на отображение уведомлений. Интерфейс приложения чист и не перегружен различными мелкими элементами. В главном окне с надписью «Выберите устройство для сканирования потерянных данных» отображаются подключенные накопители, в моём случае это SSD и HDD. Помимо этого отображается размер свободного места на накопителях и их файловая система.
Интерфейс
Настройки Data Recovery Wizard от EaseUS представлены тремя разделами: «Тип файла» для сканирования и поиска, S.M.A.R.T. для мониторинга хранилища на случай проблем и «О программе» с информацией о софте.
Нажав кнопку Data Recovery Wizard в строке меню вы можете перейти в «Настройки», проверить наличие обновлений и связаться со службой поддержки. Из раздела «Файл» можно перейти в статус сканирования, создать или загрузить образ диска, а также создать загрузочный USB-диск.
Меню быстрого доступа:
Из минусов удобного и лаконичного интерфейса Data Recovery Wizard можно отметить только отсутствие поддержки темного режима, но, возможно, разработчики в ближайшее время это исправят. После первой загрузки приложение добавится в меню автозапуска и будет открываться после включения Mac. Чтобы отключить эту возможность, откройте «Системные настройки» macOS, перейдите в меню «Пользователи и группы» — здесь в разделе «Объекты входа» вы сможете с помощью кнопки с минусом отключить автозапуск Data Recovery Wizard.
ПроизводительностьВо время сканирования особенно жестких дисков большого объема утилита становится довольно ресурсоемкой. Загрузка процессора составляет от 25 до 45 процентов, а это нужно иметь в виду, если во время процесса вы хотите продолжить использовать ваш компьютер. Когда Data Recovery Wizard находится в режиме бездействия, то оно практически не потребляет системных ресурсов. В целом утилита производит приятное впечатление особенно с точки зрения простоты использования.
Ключевые особенностиData Recovery Wizard от EaseUS для Mac оснащен всеми необходимыми функциями, поэтому утилита может быть универсальным инструментом для восстановления файлов даже в сложных сценариях. Отметим основные достоинства приложения:
- Количество поддерживаемых файлов — текстовые документы, изображения, аудио, видео, файлы образов дисков, электронные письма, архивы, базы данных, исполняемые файлы и даже резервные копии Time Machine.
- Восстановление с отформатированного устройства. Data Recovery Wizard может помочь вам вернуть данные с устройств, которые были случайно отформатированы, а также с накопителей, чья файловая система была повреждена.
- Восстановление зашифрованных файлов с помощью программ-вымогателей. Если вдруг ваше устройство было заражено вредоносным ПО, то необязательно прощаться с ценными данными — можно попробовать восстановить их с помощью Data Recovery Wizard от EaseUS.
- Поддержка Mac с чипом T2. Технология программы позволяет восстанавливать данные на компьютерах Mac, выпущенных после 2018 года со специальным процессором безопасности.
- SMART-диагностика. Она позволяет быть в курсе состояния вашего жесткого диска или SSD-накопителя. С помощью этой функции Data Recovery Wizard проверяет устройства для хранения на наличии аппаратных проблем в режиме реального времени и предупреждает о возможных рисках.
- Предварительный просмотр файлов. Эта функция позволяет предварительно просмотреть практически любой файл, обнаруженный во время сканирования. Такая возможность позволит быстрее принять решение, нужно ли восстанавливать те или иные данные.
ЭффективностьData Recovery Wizard потребовалось чуть более полтора часа на полное сканирование SSD-накопителя объемом 120 ГБ, чтобы предоставить список данных, которые можно восстановить. Процесс начинается с быстрого изучения, а потом активируется глубокое, которое подробно изучает хранилище для поиска фрагментов потерянной информации. По завершению сканирования Data Recovery Wizard предоставляет интуитивно понятный отчет, который позволяет предварительно просмотреть объект перед восстановлением.
Вы можете попробовать Data Recovery Wizard от EaseUS бесплатно, скачав его с официального сайта, а если функциональность приложения вас устроит, то прямо сейчас его можно приобрести с 50-процентной скидкой:
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Лично я не знал про такие.
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