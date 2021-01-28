В Telegram появилась новая возможность — перенос переписки из других мессенджеров. На старте поддерживается импорт чатов из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это нововведение доступно в версии Telegram для iOS и скоро появится на Android и других поддерживаемых платформах.
Как перенести чат (на примере WhatsApp):
Откройте WhatsApp, найдите нужный чат, свайпните его влево, нажмите на меню «Ещё» и выберите опцию «Экспорт чата». Появится всплывающее окно для переноса данных, где есть в том числе Telegram — нажмите на значок этого мессенджера. В Telegram выберите контакт, в чат с которым будет перенесена переписка.
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