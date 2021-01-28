











В Telegram появилась новая возможность — перенос переписки из других мессенджеров. На старте поддерживается импорт чатов из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Это нововведение доступно в версии Telegram для iOS и скоро появится на Android и других поддерживаемых платформах.Как перенести чат (на примере WhatsApp):Откройте WhatsApp, найдите нужный чат, свайпните его влево, нажмите на меню «Ещё» и выберите опцию «Экспорт чата». Появится всплывающее окно для переноса данных, где есть в том числе Telegram — нажмите на значок этого мессенджера. В Telegram выберите контакт, в чат с которым будет перенесена переписка.Правила переноса переписки отличаются в зависимости от типа чата. Для импорта группового чата вы должны быть администратором этого чата, а для импорта личного чата ваш собеседник должен сначала добавить вас в свои контакты. После успешного импорта появится окно с поздравлением. К перенесённым сообщениям добавляется пометка imported. Перейти в профиль пользователя, который оставил импортированное сообщение, не получится по очевидной причине — этот профиль остался в WhatsApp.