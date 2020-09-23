Расходы россиян на мобильную связь и цифровые сервисы в скором времени могут увеличиться почти на треть. Такой прогноз дала консалтинговая компания Kearney.
В настоящее время россияне в среднем ежемесячно тратят на цифровые услуги по 21 евро (примерно 1872 рублей), причём две трети от этой суммы приходятся на связь. Для сравнения: расходы потребителей в Восточной Европе составляют 40 евро в месяц, а в Западной Европе — 94 евро в месяц.
Аналитики Kearney считают, что в России имеются предпосылки к увеличению цен на цифровые услуги, причём в меньшей степени на связь, а в большей на различные подписки и сервисы. Так, выручка развлекательных сервисов в ближайшие месяцы может увеличиться на 48% — с нынешних 6 евро в месяц с человека в среднем (около 534 рублей) до 8,9 евро (около 793 рублей). Потенциал роста доходов от музыкального стриминга, а также сервисов аудиокниг, подписок на новости и киберспорта оценивается в 13%, а увеличение затрат пользователей на онлайн-образование может составить 20%.
Предполагается, что ростом продаж различных устройств, оснащённых голосовых помощников (в том числе смарт-колонок и телевизоров с функцией Smart TV) пользователи будут оформлять всё больше подписок на различные сервисы. Расходы на такие подписки могут вырасти с 1,3 евро в месяц с человека до 3 евро (то есть примерно со 115 до 267 рублей).
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Кино так нахожу