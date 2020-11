Сервис Endomondo объявил о скором закрытии. Он перестанет работать с 1 января 2021 года, его приложения прекратят обновляться и будут удалены из магазинов контента, а пользователи больше не смогут получать техническую поддержку.Endomondo принадлежит компании Under Armour, которая выпускает аксессуары, одежду и обувь для спортсменов и экстремалов. В последние годы его популярность ослабла, что обусловлено появлением фитнес-браслетов и смарт-часов, синхронизирующих данные о физической активности со смартфонами, в том числе во встроенных приложениях Google Fit на Android и «Здоровье» на iOS.Очевидно, что Endomondo не выдержал конкуренции с Google и Apple, так что его закрытие было лишь вопросом времени. Endomondo — одно из старейших приложений для занятий спортом, оно работает как фитнес-трекер и позволяет фиксировать результаты физической активности в различных видах тренировок, а также делиться статистикой с друзьями и следить за их прогрессом. Он совместим с различными фитнес-гаджетами и может получать информацию от них.Пользователи Endomondo получили уведомление о предстоящем закрытии сервиса по электронной почте. Команда Endomondo советует пользователям перенести свои данные в другие сервисы. Проще всего организован процесс портирования в MapMyRun, который тоже принадлежит Under Armour (правда, нет никакой гарантии, что и он не будет закрыт через какое-то время).Компания Under Armour также оповестила пользователей сервиса MyFitnessPal о том, что он будет продан компании Francisco Partners, которая занимается инвестициями в технологические стартапы. Francisco Partners собирается вложить дополнительные ресурсы в развитие MyFitnessPal, например, встроит в приложение ИИ-технологию Meal Scan для автоматического распознавания еды, рецепты от ведущих диетологов и фитнес-тренировки от квалифицированных инструкторов. На остальные возможности MyFitnessPal, а также на тарифные планы для пользователей эта сделка никак не повлияет.