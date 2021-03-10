Как мы знаем, на данный момент компания Apple представила только три устройства на своем прорывном ARM-процессоре M1 — это MacBook Air, MacBook Pro 13'' и Mac mini. Возможно, на мартовской презентации Apple также будут представлены и iMac на ARM-процессорах компании, однако ютубер Люк Миани решил не ждать этого события и собрать такой компьютер самостоятельно.

За основу энтузиаст взял обычный старый «пузатый» iMac 27'', заменив оригинальные комплектующие на плату из Mac mini на Apple M1. Для того, чтобы вывести картинку с платы на дисплей iMac, он воспользовался специальным конвертером, который без проблем можно купить на AliExpress или eBay. В итоге у Миани оказался вполне работоспособный iMac, который к тому же стал быстрее, чем раньше.

Разумеется, не обошлось без проблем. Во-первых, чтобы включить конвертер и заставить его выводить картинку на экран iMac, нужно нажать на специальную кнопку на нем. Иными словами, для каждого включения такого компьютера нужно лезть внутрь его. Во-вторых, все порты платы из Mac mini также оказались внутри корпуса, поэтому для подключения периферии опять же нужно разбирать получившийся iMac. 


Конечно, обе проблемы решаемы — вывести порты с платы Mac mini наружу можно с помощью хаба, равно как и кнопки с контроллера дисплея. В любом случае, эксперимент получился достаточно интересным, и оценить весь процесс сборки и тестов можно в ролике выше.


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