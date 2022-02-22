





Федеральная антимонопольная служба РФ обвинила сотового оператора МТС в нарушении закона о защите конкуренции. Оператор не смог обосновать ведомству причины повышения тарифов.В ФАС выяснили, что в январе 2022 года МТС увеличил тарифы в среднем на 9,5%, хотя расходы оператора на осуществление деятельности не выросли. ФАС рассмотрит дело и после этого вынесет решение о санкциях: это может быть штраф и предписании о возврате прежних расценок. Обычно рассмотрение таких дел занимает несколько месяцев.Как пояснил представитель МТС, тарифы были повышены из-за инфляции, а также увеличения стоимости оборудования и его доставки, роста расходов на электроэнергию, инвестиций в расширение и строительство новых сетей и прочего. При этом абоненты оператора были заранее уведомлены о предстоящих изменениях.