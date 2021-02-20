Разработчики Telegram готовят очередное обновление мессенджера. Оно окажется крупнее, чем обычно, и нас ждёт множество нововведений.
В Telegram версии 7.5 появятся виджеты. В свежей бета-версии для Android уже доступны два виджета разных размеров — 2×2 и 5×2ю В первом на рабочем столе можно закрепить избранные контакты для быстрого перехода в чаты с ними, а во втором показаны последние сообщения в чатах и посты в каналах. Подобными виджетами можно будет пользоваться и в iOS.
Ещё одно нововведение — широковещательные группы (Broadcast Groups). Количество участников в них не ограничено, а размещать сообщения могут только администраторы.
Когда выйдет это обновление, неизвестно. Не исключено, что разработчики приурочат его к запуску рекламной платформы, с помощью которой сможет зарабатывать как сам Telegram, так и владельцы крупных телеграм-каналов.
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