Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, выпустит долговые облигации на 1 миллиард долларов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Облигации будут размещены не на бирже, а среди ограниченного круга инвесторов из Европы, Азии, России и стран Ближнего Востока. Граждане США приобрести их не смогут. Привлечённые средства планируется пустить на выплаты инвесторам незапущенной блокчейн-платформы TON, а также на развитие Telegram.
Минимальная сумма вложения составит 50 миллионов долларов США, но она может быть снижена до 10 миллионов. При этом Telegram обещает гарантированную доходность в размере 7-8% годовых с ежегодной выплатой. Если в течение пяти лет Telegram разместит акции на фондовой бирже, владельцы облигаций смогут приобрести их с 10-процентной скидкой.
В скором времени в Telegram появится монетизация с помощью рекламы и донатов. Мессенджер будет зарабатывать на комиссионных отчислениях за размещение объявлений через рекламную платформу, запуск которой состоится в этом году.
Telegram начал привлекать средства инвесторов на разработку и запуск TON и криптовалюты Gram в 2018 году и сумел собрать 1,7 миллиарда долларов. В конце 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США посчитала, что Telegram предложил инвесторам вложиться в ценные бумаги, не зарегистрировав их должным образом. Суд запретил Telegram выпускать криптовалюту, а также обязал выплатить штраф в размере 18,5 миллионов долларов и вернуть инвесторам оставшиеся 1,2 миллиарда долларов. Часть привлечённых средств уже была потрачена на разработку TON, эти деньги Telegram возвращать не будет.
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