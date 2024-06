Fatboy Slim выпустил клип с десятками дипфейковых знаменитостей. Завораживает и смотрится на одном дыхании!

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Диджей и музыкант Норман Кук порадовал фанатов новым релизом под своим самым успешным псевдонимом Fatboy Slim. Несмотря на то, что ему уже 60 лет, он идёт в ногу со временем и решил использовать нейросети для создания видеоряда.Трек называется Role Model («Ролевая модель»), а в клипе друг за другом появляются разные знаменитости — как покинувшие этот мир, так и живые. Многих он омолодил, показав, какими они были несколько десятилетий назад на пике своей карьеры. Помимо самого Фэтбой Слима с подбитым глазом, в ролике можно увидеть толстого парня с обложек альбома You’ve Come A Long Way, Baby и сингла The Rockafeller Skank, вышедших в 1998 году, а также Джона Леннона, Дэвида Боуи, Бритни Спирс, Билла Мюррея, Сальвадора Дали, Джека Николсона, Джеффа Бриджеса в роли «Чувака» из «Большого Лебовски», Джорджа Клуни, Роберта Де Ниро, Хантера С. Томпсона, Дебби Харри из Blondie, Энди Уорхола, Тома Круза, Аль Пачино и ещё с полтора десятка других актёров и музыкантов.Дипфейки получились нарочито некачественными — искажёнными и угловатыми. Всё это подчёркивает главный посыл трека — звёзды просят не считать их образцом для подражания, а понимать, что у них есть пагубные пристрастия, дурные привычки и психологические проблемы. Role Model стал 500-м релизом на Southern Fried — собственном лейбле Нормана Кука. Вероятно, он отметить это событие как-то по-особенному, и у него неплохо получилось.