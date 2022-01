Компания Epic Games объявила о предстоящем возвращении игры Fortnite на iPhone и iPad. Она была удалена из App Store из-за того, что разработчики внедрили в неё оплату в обход встроенного биллинга магазина, после чего разразился скандал и громкое судебное разбирательство , в котором до сих пор не поставлена финальная точка.Epic Games не вернёт Fortnite в App Store, но позволит запускать эту игру в Safari через GeForce NOW. В настоящее время Epic Games тестируют работу этой игры совместно с компанией NVIDIA, которая владеет этим игровым сервисом. Fortnite также появится в мобильном приложении GeForce NOW на Android. Игра будет поддерживать полноценное сенсорное управление.Если компания Apple будет возражать против возвращения Fortnite на её платформы, ей придётся договариваться об удалении этой игры с NVIDIA или блокировать GeForce NOW в App Store и Safari (что вполне реализуемо).На сайте NVIDIA можно оставить заявку на тестирование бета-версии Fortnite в GeForce NOW. Дата появления игры в GeForce NOW для всех пользователей пока неизвестна, а бета-тест будет запущен со дня на день.