Судебные заседания по иску Epic Games к Apple завершились. Судья Ивонн Гонзалес Роджерс приступит к изучению материалов дела и вынесет решение.
Судье нужно будет изучить примерно 4,5 тысяч страниц показаний, этот процесс займёт несколько месяцев. Роджерс пошутила, что решение будет готово к 13 августа — годовщине обновления Fortnite, из-за которого эта игра была удалена из App Store. На самом деле дата вынесения решения неизвестна.
Глава Epic Games Тим Суини заявил, что не будет комментировать процесс до вынесения решения. Он также поблагодарил кафе Popeyes, которое находится рядом с судом и куда он вместе с коллегами заходил перекусить в перерывах между слушаниями.
Конфликт компаний начался в августе 2020 года после того, как Epic Games выложила в App Store версию Fortnite с платежами в обход App Store. Модераторы магазина заметили это и убрали игру, но Epic Games не стала устранять «нарушение», и теперь Fortnite недоступен на iPhone и iPad. Юристы Epic Games пытаются доказать, что условия, которые Apple установила в App Store, являются монопольными и направленными на подавление конкуренции. Их главная претензия заключается в том, что Apple берёт комиссию в размере 30% со всех трансакций в играх и приложениях, запрещая платежи в обход App Store через сервисы с более низкой комиссией.
Компания Epic Games через суд предъявила требования, исполнение которых позволят ей и другим издателям распространять приложения на iOS и iPadOS через сторонние магазины и брать платежи в обход App Store, не платя магазину Apple 30-процентую комиссию.
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Журналисты айгайдс могут выпить кофе и съесть шаверму)))!