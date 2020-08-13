





Epic Games довольно часто критикует 30-процентную комиссию в App Store и Google Play. Чтобы обойти эти сборы, компания добавила в Fortnite функцию прямых платежей.Разработчики объявили, что на внутриигровую валюту «B-баксы» и другие IN-APP покупки будет действовать постоянная скидка. Новые цены уже вступили в силу на ПК и консолях, а вот на мобильных устройствах всё будет работать несколько иначе. На iOS и Android будет предусматриваться два варианта покупки.Первый — это традиционный способ через магазины App Store и Google Play. Второй вариант — оплата напрямую с помощью банковской карты или PayPal.Если использовать прямые платежи, то можно получить скидку 20% на внутриигровые товары. Например, покупка через Google Play за 9,99 долларов через новую функцию оплаты обойдется в 7,99 долларов.На данный момент пока непонятно, как такой метод Epic Games удалось реализовать, поскольку политика Apple и Google в этом вопросе довольно проста. Хотите встроить покупки в своё приложение — используйте официальные методы магазина и платите комиссию 30%. Таким образом получается, что Epic Games с помощью прямых платежей грубо нарушает правила платформ. Ответные меры Apple и Google на эти действия являются вопросом времени.Новая функция прямых платежей активирована по умолчанию в версии Fortnite, которая распространяется за пределами Google Play на Android, например, в Galaxy Store от Samsung или загрузка с помощью APK-файла.