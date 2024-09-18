Функция записи звонков скоро появится даже на старых iPhone

Фархад
18-1

Пользователи четвёртой бета-версии iOS 18.1 обратили внимание, что функция записи и транскрибирования телефонных звонков появилась на некоторых старых моделях iPhone.

Если изначально функция записи звонков работала на iPhone 15 Pro и новее, то с релизом iOS 18.1 beta 4 она появилась на iPhone XS, iPhone XR и более новых устройствах. Более того, транскрибирование (перевод речи в текст) стал доступен на iPhone 12 и новее.

Таким образом, на всех совместимых с iOS 18.1 моделях iPhone скоро появится дополнительный значок в верхнем левом углу приложения «Телефон» во время звонка, чтобы начать запись. Разумеется, перед началом записи будет воспроизведено соответствующее звуковое уведомление для всех участников разговора. Голос сохранится в приложении «Заметки» вместе с расшифровкой.

Стоит отметить, что транскрипция телефонных звонков пока работает только в некоторых странах.

Ожидается, что релиз iOS 18.1 состоится в октябре.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

–7
nomer8
Ой, пусть этот не будет. Я знаю как записывать на айфоне звонки, остальным — не обязательно)
Сегодня в 10:32
#
ierom
+144
ierom nomer8
так поделись как?))
Сегодня в 10:35
#
–7
nomer8 ierom
Ты ярый фанат эпол? Извини, я должен это спросить.
Сегодня в 10:39
#
tellurian
+1829
tellurian nomer8
Поделитесь способом?
Сегодня в 12:32
#
–1
nomer9 tellurian
Ладно, тебе расскажу, жалко мнк эпол фантиков. Итак:
1. Тинькофф мобайл. Услуга 100р в мес. + есть текстовая расшифровка аудио. Пишет даже то, как звонящий общается с ассистентом. Иногда забавно.
Как вторая есим для работы очень даже. Собственно кроме раб.звонков и записывать нечего.
2. Джеилбрейк онли. Есть твик, он даже звонки мессенджеров пишет. Это лучшее, что есть. Крайне удобная штука.
Сегодня в 13:08
#
+829
Eredy nomer9
Раз тебе взломанное всё нравится как ты упомянул джейлбрейк, андроид тебе в руки, а не продукцию яблока. Ради пару программ и функций ломать телефон и получить возможность превращать телефон в кирпич, стоит оно того? Нет. Но для тебя самое то, но есть НО и повторюсь андроид тебе в руки, а не продукцию яблока
Сегодня в 13:26
#
–1
nomer10 Eredy
Ну что ты так расстроилась. Я же не для девочек писал два возможных способа, один из которых без джеила. Ты в глазки долбишься или просто пробитая эплщица?
2 часа назад в 14:16
#
+829
Eredy ierom
Ты купил права на эту функцию? 😂
Сегодня в 10:43
#
–7
nomer8 Eredy
Ппц, ребят, вас эпол разучила хоть немного думать)
Сегодня в 10:49
#
+829
Eredy nomer8
Как же кайфую на такими, как ты. Эксперт в фантазии ты человек
Сегодня в 13:24
#
–1
nomer10 Eredy
Кайфуй пока я здесь, будешь моей новой сучкой, которую буду чмарить. Рад, что тебе нравится.
2 часа назад в 14:17
#
Anatoly076
+276
Anatoly076
Ну не знаю как на счет супер скрытых вариантов. Но первое что пришло в голову — ставишь запись с экрана и все. Потом если нужно только голос через iMovie забираешь дорожку и всё. А если перевод , то в сервисах Яндекс скармливаешь дорожку и все — вот текст.

Может есть проще … 🤷🏻‍♂️
Сегодня в 12:08
#
–1
nomer9 Anatoly076
Очень часто запись аудио не пишется с экрана. Это либо баг либо намеренная защитка не пойми от чего. Умом эпол не понять.
Сегодня в 13:12
#
tellurian
+1829
tellurian
Вроде работа зависит от региона модели. На китайских не работает, возможно.
Сегодня в 12:32
#
tellurian
+1829
tellurian
Для работы функции нужно поставить регион США. Язык менять не надо.
Сегодня в 12:33
#

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