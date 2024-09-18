Функция записи звонков скоро появится даже на старых iPhone

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Пользователи четвёртой бета-версии iOS 18.1 обратили внимание, что функция записи и транскрибирования телефонных звонков появилась на некоторых старых моделях iPhone.Если изначально функция записи звонков работала на iPhone 15 Pro и новее, то с релизом iOS 18.1 beta 4 она появилась на iPhone XS, iPhone XR и более новых устройствах. Более того, транскрибирование (перевод речи в текст) стал доступен на iPhone 12 и новее.Таким образом, на всех совместимых с iOS 18.1 моделях iPhone скоро появится дополнительный значок в верхнем левом углу приложения «Телефон» во время звонка, чтобы начать запись. Разумеется, перед началом записи будет воспроизведено соответствующее звуковое уведомление для всех участников разговора. Голос сохранится в приложении «Заметки» вместе с расшифровкой.Стоит отметить, что транскрипция телефонных звонков пока работает только в некоторых странах.Ожидается, что релиз iOS 18.1 состоится в октябре.