





Большинство современных VR-шлемов достаточно массивны и весят нередко по 300-400 грамм, что снижает комфорт при их длительном использовании. И теперь известный аналитик Мин-Чи Куо, который уже много раз сообщал полезную информацию о будущих продуктов Apple, рассказал новые подробности об Apple VR, в частности о том, что гарнитура будет весить меньше 150 грамм.Большинство шлемов виртуальной реальности имеют внутри линзы Френеля. Их большой плюс в том, что они плоские, но при этом могут иметь те же оптические свойства, что и объемные сферические или цилиндрические линзы. Инновация Apple здесь в том, что компания будет использовать в гарнитуре 6 линз Френеля (по три на глаз), расположенных друг за другом, чтобы добиться тонкой и легкой конструкции с отличными оптическими свойствами.При этом сами линзы будут изготовлены из специального пластика с покрытием, имитирующим свойства более тяжелого стекла. На данный момент такие линзы уже делают компании Young Optics и Genius Electronic Optical, и они отнюдь не дешевые, что только поспособствует высокой цене на гарнитуру, которая, по слухам, выйдет в следующем году и будет стоить около 3000 долларов.