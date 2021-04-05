





Гибкими смартфонами сейчас уже никого не удивишь, однако у них всех есть одна массовая проблема — хрупкое покрытие дисплея, на котором в начале образуется складка, а в дальнейшем происходит растрескивание в месте сгиба. И теперь Apple подала заявку на патент в соответствующее Бюро по товарным знакам США, который должен помочь избежать этой проблемы.Новый патент является развитием предыдущего, поданного год назад и описывающего твердое и крепкое на разрыв защитное покрытие, которые может использоваться в гибких или складных смартфонах. Теперь же Apple описывает специальный защитный покровной слой, который, по словам компании, сможет бороться с микротрещинами на месте изгиба дисплея.В новом патенте описывается специальное полимерное покрытие с наночастицами различных металлов, которое должно наноситься поверх дисплея и выполнять как защитную, так и восстанавливающую функцию. Его суть в том, что оно должно заполнять собой появляющиеся в процессе эксплуатации микротрещины в стекле дисплеи и тем самым препятствовать их превращению в большую трещину.