





МегаФон первым среди операторов связи запустил многофункциональное решение «Платформа киберразведки». Эта система создана для борьбы с киберугрозами и позволит банкам предотвращать кражу денег со счетов клиентов, а корпоративному бизнесу — защитить своих сотрудников от мобильного мошенничества.Платформа собирает «большие данные» обо всех современных источниках сетевых атак на клиентов оператора, а специальные алгоритмы Мегафона будут выявлять номера, которые находятся под угрозой хищения информации или средств со счета. Система в реальном времени отслеживает подозрительное использование услуг мобильных платежей, а также способна обнаружить и предотвратить рассылку спама.Отслеживать информацию по своим номерам компании могут в личном кабинете, что позволит оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, дабы предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную операцию и связаться с клиентом для дополнительного подтверждения.Отдельный функционал платформы разработан для онлайн‑сервисов и позволяет выявлять недобросовестных пользователей, которые используют SIM‑карты для массовой автоматизированной регистрации с целью мошеннических операций. Например, ритейл или сервисы каршеринга смогут выявлять «оптовых» пользователей бонусных баллов и скидок, социальные сети — бороться с созданием фейковых аккаунтов и накрутками.