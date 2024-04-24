GitFlic создаст новую инфраструктуру для разработчиков RuStore

«Мы рады предоставить командам разработки возможность размещать и распространять свои приложения на надежных отечественных платформах. Аудитория нашего сервиса насчитывает уже более 40 тысяч разработчиков, и их число непрерывно растет. Сегодня уже можно говорить о создании интегрированных российских инструментов, охватывающих ключевые процессы создания и дистрибуции ПО. Наша стратегическая цель — стать единым центром взаимодействия для всех российских разработчиков, интегрируя ИТ-решения для реализации полного жизненного цикла разработки ПО», — заявил Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

«Развитие современной инфраструктуры для разработчиков — одна из главных целей RuStore. В нашей Консоли доступны все необходимые SDK, включая популярные инструменты разработки и сервисы продвижения. Мы видим востребованность наших сервисов — уже более 1000 компаний перешли на наши инструменты. Сотрудничество с GitFlic позволяет работать с нашими SDK удобно и использовать привычные решения для разработки приложений и публикации их в RuStore», — отметил Олег Афанасьев, директор по продукту RuStore.

Компания «РеСолют», разработавшая платформу для работы с исходным кодом GitFlic, поможет оптимизировать процесс создания и публикации новых мобильных приложений в RuStore.«РеСолют» разрабатывает механизм, который позволит разработчикам использовать репозиторий GitFlic для хранения, распространения кода и сборки бинарных пакетов. После компиляции приложения будут автоматически публиковаться в магазине RuStore, используя существующие решения для авторизации через API. Уже сейчас на GitFlic доступны все SDK для работы с RuStore. Издатели могут зарегистрироваться в GitFlic и RuStore с помощью VK ID.GitFlic — первый российский сервис для хранения репозиториев с исходным кодом. Это полностью самостоятельная разработка, ориентированная на тесно связанные с созданием ПО госкомпании и частный бизнес любого масштаба: от крупных предприятий до небольших команд. Развитие продукта ведётся более трёх лет, и за это время он стал полноценным инструментом, который может заменить зарубежные GitLab, GitHub и BitBucket. На данный момент решение представлено в двух вариантах: облачном (SaaS) и для установки на собственные сервера клиентов (Self-hosted).