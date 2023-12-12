RuStore появился в телевизионных приставках и электронных читалках

Магазин приложений RuStore стал доступен в новой модели электронных читалок Onyx Boox Faust 6, которые вышли на рынок в начале декабря. Пользователи некоторых других моделей Onyx Boox также cмогут устанавливать приложения через RuStore, для этого им нужно будет обновить устройства до последней версии.



Помимо этого, RuStore стал доступен на медиацентрах TVIP S-Box последнего поколения, которые распространяются российскими и зарубежными операторами связи. Приложение пока работает в режиме раннего доступа, а с выходом январского обновления ПО будет использоваться на этих устройствах по умолчанию.



Приложение RuStore совместимо со смартфонами и планшетами на базе Android, а также с некоторыми моделями телевизоров с функцией Smart TV. Пользователи могут скачивать приложения и игры на свои устройства, а разработчики - монетизировать контент и развивать бизнес.



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