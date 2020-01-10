Microsoft стремительно уводит консоль Xbox в сторону сервисов. К запуску следующего поколения компания слегка шокировала фанатов своим заявлением об отсутствии эксклюзивных проектов. По словам главы Xbox Studios, в ближайшие годы все новинки Microsoft выйдут также на ПК и Xbox One.





«В ближайшие 1—2 года все наши игры будут выпущены на всем модельном ряду наших устройств, в том числе и на ПК. Мы хотим, чтобы пользователи, которые приобретают Xbox One X или в будущем Series X были уверены в том, что они сделали правильный выбор, а мы позаботимся о контенте» — глава Xbox Studios Мэтт Бути.



По словам Бутти, у продвинутых геймеров будут другие поводы приобрести Series X, например, игры по типу Halo Infinite разрабатываются с учетом особенности консоли следующего поколения, чтобы продемонстрировать все её возможности. Также «некстген» сможет запускать релизы Xbox, Xbox 360 и Xbox One, поэтому игроки не столкнутся с нехваткой игр.



Бутти также рассказал, что все внутренние студии сосредоточены на поддержке сервиса Xbox Game Pass. По его словам, Game Pass может простимулировать рост популярности игр с сюжетом на 12-20 часов, таких как The Outer Worlds. Ранее аналогичным проектам мешала модель монетизации с ценником 60 долларов. Подписка помогает не думать о таких вещах.





