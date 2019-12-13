Фил Спенсер
Глава Xbox Фил Спенсер
Если Microsoft в тайне пыталась обойти Cybertruck от Tesla по количеству мемов, то у компании это получилось. Дизайн консоли следующего поколения вызвал неоднозначные впечатления в сети, кому-то новый дизайн пришелся по вкусу, а кто-то до сих пор возмущается. Для пятничного вечера мы решили сделать подборку самых забавных мемов с Xbox Series X.

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Вариант прокачки, Xbox Coller Edition.

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Впрочем, Xbox-холодильник — тоже ничего.

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Не обошлось и без троллинга от сонибоев.

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А это настоящий к-к-комбо-мем, в нем сошлись два самых хайповых героя за последнее время.

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Xbox-пепельница.

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Death Stranding от Хидео Кодзимы не осталась в стороне.

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Завершит этот мем-парад вариация на тему башен близнецов.

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Признаю честно, мне дизайн Xbox Series X понравился. Получилась вполне логичная форма для использования в горизонтальной и вертикальной позиции. В целом устройство выглядит минималистично, а его внешний вид можно назвать вневременным.


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