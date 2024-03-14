Google Chrome на iPhone начинает работать по-новому



Компания Google запустила новую опцию в своем браузере Chrome для пользователей устройств Apple. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, новая опция особенно актуальна в последнее время, когда активизировались различные виды кибермошенничества. Она проверяет все ссылки, которые попадаются пользователю, в режиме реального времени — ранее система Google Safe Browser проверяла их каждый час по списку, обновляемому на самом устройстве.







Нововведение позволит мгновенно блокировать доступ к мошенническим, вредоносным и фишинговым сайтам, как только эксперты по кибербезопасности их разоблачат. Google планирует сократить количество случаев фишинга среди пользователей Chrome на 25% благодаря апдейту. Если внезапно увидите вот такое ярко-красное окно — не пугайтесь, браузер просто активировал защиту от подозрительных сайтов.



Сейчас нововведение доступно для владельцев iPhone и Mac, а для Android оно будет выпущено до конца марта.