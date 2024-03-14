Google Chrome на iPhone начинает работать по-новому

Олег

Chrome


Компания Google запустила новую опцию в своем браузере Chrome для пользователей устройств Apple. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, новая опция особенно актуальна в последнее время, когда активизировались различные виды кибермошенничества. Она проверяет все ссылки, которые попадаются пользователю, в режиме реального времени — ранее система Google Safe Browser проверяла их каждый час по списку, обновляемому на самом устройстве.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 
Chrome

Нововведение позволит мгновенно блокировать доступ к мошенническим, вредоносным и фишинговым сайтам, как только эксперты по кибербезопасности их разоблачат. Google планирует сократить количество случаев фишинга среди пользователей Chrome на 25% благодаря апдейту. Если внезапно увидите вот такое ярко-красное окно — не пугайтесь, браузер просто активировал защиту от подозрительных сайтов. 

Сейчас нововведение доступно для владельцев iPhone и Mac, а для Android оно будет выпущено до конца марта. 

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
В Google Chrome появилась секретная функция для клавиши ESC
В Google Chrome приходит суперполезная опция на зависть владельцам iPhone
Поисковик в Google Chrome серьезно изменился. Не удивляйтесь

Рекомендации

Рекомендации

Samsung выпустила важное обновление для Galaxy Watch
Таксисты стали игнорировать невыгодные заказы
Эта опция OneUI 6 заставит пользователей Android завидовать владельцам Samsung Galaxy
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил новогоднее обновление One UI 6 с Android 14

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии